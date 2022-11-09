七旬婦要匯26萬遭阻 對方怒飆「破壞老交情」把她點醒

高雄年約70歲的李姓婦人，日前接到詐騙集團佯裝為前同事，並謊稱生活困苦急需用錢；李婦一時不查，誤信朋友有難，急奔郵局要匯款26萬元；櫃台人員察覺有異，向警報案；警到場關切，回撥電話，對方竟惱羞怒罵「破壞老交情」後掛電話，此舉也讓李驚覺遭詐，便打消匯款念頭。

11月3日下午1時許，李姓婦人前往鳥松區郵局要申請臨櫃匯款並表明要匯26萬元；櫃檯人員詢問下，李回說，「因老同事急用」，因目的交代不清，讓行員起疑，便通報警方到場關切。

仁武警分局鳥松分駐所員警到場後，問及匯款目的，李姓婦人卻又改口，老同事來電，要下標法拍屋，但錢不夠所以向她借錢。

因說詞反覆，更讓警員與櫃檯人員起疑，為求慎重，警方回撥電話，未料電話那頭，竟惱羞怒飆員警「破壞他與李姓婦人的老交情」，隨後就掛上電話。此舉也讓李姓婦人驚覺遭詐，於是打消匯款念頭。