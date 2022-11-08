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糟蹋人！女子洗車紙鈔往外扔 加油站員工彎腰撿錢傷自尊
一名女子開車前往彰化和美鎮一間加油站洗車，付錢時卻直接將紙鈔往車外丟，加油站員工只好彎腰撿錢，有人將影片貼上臉書引發熱議；加油站人員表示，女子行為讓人自尊受損。
有網友日前在臉書（Facebook）貼出一段影片，影片中看到一名女子開車進入和美鎮一間加油站洗車，當加油站員工靠近要收費時，車內的女駕駛卻把2張百元紙鈔往車外丟，員工反應不及，紙鈔就掉到地上，加油站員工只好彎腰把錢撿起來。
網友看到影片後在下方留言，指女駕駛的行為太不尊重加油站員工，也有人說，在加油站上班的很多都是工讀生，工作很辛苦，沒有必要羞辱人。
加油站人員今天接受媒體聯訪說，當天撿錢的員工很生氣，也傷害到員工的自尊心，以前也曾發生類似情形，但不確定是不是同一個人，也不清楚當天女駕駛為何對員工不滿。
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