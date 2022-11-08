退休婦人遭詐騙8百多萬元 台南警逮2名車手已被羈押

不法集團冒充檢警人員，1個多月來向台南市70歲王姓退休婦人謊稱她金融帳戶涉及洗錢案，得提領出來代為監管，錢才不要被沒收。婦人信以為真，共交出8百多萬元後，警覺有異報警查獲，警方逮捕羅和曾姓男車手，警詢後依詐欺取財罪嫌移送南檢法辦，檢察官並向法官聲請羈押獲准。

王姓婦人向警方報案說，今年9月起，在家接到自稱檢警人員，說她銀行金融帳戶涉及洗錢案，得提領出來代為監管，先後共10次面交800多萬元。

台南市警五分局組成專案小組埋伏守候，本月4日當場查獲前來取款的23歲羅姓車手，再循線查獲另一位23歲曾姓收水手，成功保住140萬多元。

據了解，羅、曾各坐計程車到台南火車站會後，交付分工，再各自行動。警詢後依詐欺及洗錢防制法罪嫌法辦，2人經檢察官複訊後，依涉案情節重大，且供詞避重就輕，有串證之虞，向法官聲請羈押，本月5日裁准。