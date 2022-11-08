加油站女員工忘吃藥下班 精神不濟撞上侯友宜掃街車隊

侯友宜今南下竹山為許淑華助選掃街，車隊出發前由於聲勢不小，一名剛下班的加油站女員工，一時恍神撞上宣傳車輛，當場跌坐地上，而侯市長立刻快步趨前慰問關心，探詢女員工的傷勢是否嚴重，是否需要送醫？為宣傳行程帶來一段小插曲。

這位女員工表示，自己本身有疾病忘了吃藥，原本精神不濟下班返家時，騎乘電動自行車剛好經過集山路許淑華／林孟麗競選總部前，由於車隊即將出發掃街，轉頭看對街的情況，自己一時不注意，就撞上前方的宣傳車尾，不但自己跌坐地上，臉部更有瘀青痕跡，而電動自行車的擋風罩及大燈都已撞到脫落。