快訊

雙11海外「淘寶」要注意 這些產品恐產生43%特別關稅

美國期中選舉「股海指南」：兩黨政策的投資動向？

揭露陳時中摟人妻挨告 徐巧芯：剛好有新證據一併提供檢調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加油站女員工忘吃藥下班 精神不濟撞上侯友宜掃街車隊

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

侯友宜今南下竹山為許淑華助選掃街，車隊出發前由於聲勢不小，一名剛下班的加油站女員工，一時恍神撞上宣傳車輛，當場跌坐地上，而侯市長立刻快步趨前慰問關心，探詢女員工的傷勢是否嚴重，是否需要送醫？為宣傳行程帶來一段小插曲。

這位女員工表示，自己本身有疾病忘了吃藥，原本精神不濟下班返家時，騎乘電動自行車剛好經過集山路許淑華／林孟麗競選總部前，由於車隊即將出發掃街，轉頭看對街的情況，自己一時不注意，就撞上前方的宣傳車尾，不但自己跌坐地上，臉部更有瘀青痕跡，而電動自行車的擋風罩及大燈都已撞到脫落。

在侯友宜的關切下，路人立刻遞水給女員工吃藥外，警方正隨後到場了解撞車的緣故，後來女員工表示一切無礙下，車隊正常出發掃街。

加油站女員工一時不注意撞上掃街宣傳車，造成自己電動自行車的車頭受損。記者黑中亮／攝影
加油站女員工一時不注意撞上掃街宣傳車，造成自己電動自行車的車頭受損。記者黑中亮／攝影
路人遞水給加油站女員工吃藥，警方到場了解撞車的緣故。記者黑中亮／攝影
路人遞水給加油站女員工吃藥，警方到場了解撞車的緣故。記者黑中亮／攝影
一名剛下班的加油站女員工，一時恍神撞上宣傳車輛，當場跌坐地上。記者黑中亮／攝影
一名剛下班的加油站女員工，一時恍神撞上宣傳車輛，當場跌坐地上。記者黑中亮／攝影
在侯友宜（中）的關切下，路人立刻遞水給女員工吃藥外，警方正隨後到場了解撞車的緣故。記者黑中亮／攝影
在侯友宜（中）的關切下，路人立刻遞水給女員工吃藥外，警方正隨後到場了解撞車的緣故。記者黑中亮／攝影

電動自行車 侯友宜 許淑華 2022大選 南投縣選舉 新北市長

延伸閱讀

新北市長侯友宜專程來竹山鎮 為許淑華及地方民代打氣

侯友宜二度赴三重陪掃街 力挺吳訓孝

林佳龍競辦再爭借場地問題 侯友宜選辦：無理取鬧

林佳龍堅持要借區運路 侯友宜：安全是重要考量

相關新聞

唐寶寶案對比 他忘帶錢老闆直接給便當

新北永和一名唐氏症謝姓少年，日前點了40元炸物因忘了帶錢、無法付款，遭到老闆報警處理，少年媽媽不解怎麼這樣就被報警，思考...

影／歹徒冒用基進黨候選人身分開口借50萬 婦人險破財

高雄市議員第五選區候選人張婷婷疑遭人冒用身分向他人借貸50萬，所幸被害人女兒機警，輾轉求證，才避免破財，張婷婷除陪被害人...

退休婦人遭詐騙8百多萬元 台南警逮2名車手已被羈押

不法集團冒充檢警人員，1個多月來向台南市70歲王姓退休婦人謊稱她金融帳戶涉及洗錢案，得提領出來代為監管，錢才不要被沒收。...

加油站女員工忘吃藥下班 精神不濟撞上侯友宜掃街車隊

侯友宜今南下竹山為許淑華助選掃街，車隊出發前由於聲勢不小，一名剛下班的加油站女員工，一時恍神撞上宣傳車輛，當場跌坐...

貨車司機宿醉 睡10小時後駕車酒測值仍超標遭逮　

姚姓男子深夜飲酒至凌晨，午後自認酒醒，駕車外出時違規遭員警取締，仍面色潮紅，經實施酒測後酒測值達每公升0.41毫克，當場...

6旬婦搭訕9旬翁 數次進家行竊被逮大喊老公

65歲陳姓婦人日前扶高齡92歲獨居謝姓老翁回家，藉機偷取家中鑰匙，再趁深夜數次進入謝翁屋內偷取錢財，得手約4萬元。萬華警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。