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6旬婦搭訕9旬翁 數次進家行竊被逮大喊老公

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

65歲陳姓婦人日前扶高齡92歲獨居謝姓老翁回家，藉機偷取家中鑰匙，再趁深夜數次進入謝翁屋內偷取錢財，得手約4萬元。萬華警方獲報後，上月29日趁著陳又侵入住宅行竊時趕到現場，陳見員警還不斷喊著謝翁是「老公」企圖混肴，但警方不採信，詢後依加重竊盜罪嫌將陳婦送辦。

警方表示，陳婦今年5月期間，藉口要攙扶高齡、行動不便的謝翁，回到萬華區西昌街上的大樓住家，陳見到謝翁回到家中，就將鑰匙隨手一丟，見利起意下，順手摸走鑰匙後離去。

後來，謝翁發現家中現金，經常不翼而飛，每次都數百元到數千元不等，經過謝家人調閱監視器後，發現陳婦在9月8日、16日，先是悄悄開門，再緩慢的爬行進入屋內行竊，得手財物後就快速離去，連忙報警。

2天後的凌晨，陳婦又再次前往謝翁家中，只是當警方趕到時，陳已經離去；警方研判陳婦食髓知味，還會再回到謝翁家中，便與謝溝通家中門鎖先不要更換，並提供一副家中鑰匙與監視器遠端密碼給警方。

果然陳婦上月29日晚上11點多時，不知早被警方盯上，又前往謝翁家中翻箱倒櫃，被萬華分局員警抓個正著；見到員警大喊「不要動！」陳婦還不斷稱呼謝翁為「老公」、「他幫我開門的」企圖混肴員警。

陳婦進入謝翁家中至少4次被拍下，每次得手數百元到數千元不等，總計4萬元。雖然人贓俱獲又有監視器佐證，但陳全盤否認偷竊，警詢後依加重竊盜罪嫌送辦。

陳婦進入謝翁家中偷竊被逮個正著。記者邱奕能／翻攝
陳婦進入謝翁家中偷竊被逮個正著。記者邱奕能／翻攝
陳婦進入謝翁家中後，先是在地上爬行，躲避監視器。記者邱奕能／翻攝
陳婦進入謝翁家中後，先是在地上爬行，躲避監視器。記者邱奕能／翻攝

監視器 竊盜 偷竊

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