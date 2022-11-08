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欠債3萬元路上遇追討 高雄男當街亮球棒壓制債主暴打

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄37歲呂姓男子積欠49歲林姓友人3萬元債務，兩人今下午1時47分許在三民區相遇，結果討債不成爆發衝突，呂拿球棒將林男壓制在地，還不時以頭戴安全帽敲擊林男，兩人因衝突受傷送醫，但債務糾紛引起的衝突，兩人暫不提告，警方詢後，依社會秩序維護法移送裁罰。

警方調查，呂男、林男兩人都是好友，呂曾向林男借款3萬元，今下午1時30分許，兩人在三民區澄清、覺民路口相遇，林男向呂男索討3萬元借款，結果討債不成，雙方爆發口角衝突。

兩人跳下摩托車後，呂男隨即拿著短球棒，將林男壓制在地，林遭壓制後出拳反擊，過程中還遭呂男戴著安全帽敲頭，衝突造成兩人受傷，救護車到場後將兩名冤家送往醫院。

三民二分局獲報後到場，但債務引起的糾紛，兩人暫不提傷害告訴，由於兩人大白天在街上大打出手，警方詢後仍依社會秩序維護法，移送簡易庭裁處，兩人最重可處1萬8000元以下罰鍰。

呂男拿著短球棒暴打林男。兩人雙雙送醫。圖/讀者提供
呂男拿著短球棒暴打林男。兩人雙雙送醫。圖/讀者提供
高雄37歲呂姓男子積欠49歲林姓友人3萬元債務，兩人協商未果在街頭爆發爭執，林男遭呂男壓制在地，兩人雙雙送醫。翻攝自社會事新聞影音
高雄37歲呂姓男子積欠49歲林姓友人3萬元債務，兩人協商未果在街頭爆發爭執，林男遭呂男壓制在地，兩人雙雙送醫。翻攝自社會事新聞影音
高雄37歲呂姓男子積欠49歲林姓友人3萬元債務，兩人協商未果在街頭爆發爭執，林男遭呂男壓制在地，兩人雙雙送醫。圖/讀者提供
高雄37歲呂姓男子積欠49歲林姓友人3萬元債務，兩人協商未果在街頭爆發爭執，林男遭呂男壓制在地，兩人雙雙送醫。圖/讀者提供

債務 救護車

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