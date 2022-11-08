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保費逾期將遭黑道討債？婦急匯萬元 警一句話點醒
台北巿陳姓婦人日前接獲不明來電，稱其積欠臍帶血保單保費，急須匯3萬元，否則黑道將上門討款，陳婦信以為真，立刻到銀行欲匯款，所幸行員察覺異狀，通報警方到場攔阻，陳婦才驚覺受騙，保住積蓄。
據悉，年約50歲陳婦接獲來電，對方自稱「美國臍帶血基金會」，因陳婦定期購買臍帶血保單，保費逾期未繳，將委由黑道人士上門追討保費，若想避免惹禍上身，就須立刻匯3萬元至指定帳戶。
陳婦聽聞後心生恐懼、信以為真，10月18下午1時許前往台北市內湖區中國信託銀行準備匯款，但銀行行員關懷提問時發現陳婦異狀，立刻通報警方介入處理。
轄區內湖分局康寧派出所員警獲報到場，釐清案情後向陳婦說明，「對方威脅要找黑道是不是？那代表這間公司很有問題，一般基金公司怎麼可能找黑道討債？」陳婦才驚覺受騙，差點匯款給詐騙集團。
警方表示，此次阻詐過程中，警專110年特考班實習生陳怡珊也參予其中，從實務中應證警校所學，使民眾避免財損，期許她從中得到成就感，畢業後加入打擊詐騙犯罪的行列。
另提醒，詐騙手法日新月異，民眾應提高警覺、冷靜求證，勿輕信不明來電說詞，切勿依指示操作匯款，若遭遇可疑情事，可撥打165或110專線查證。
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