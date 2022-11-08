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廣發傳單討真相反遭攻擊 唐寶寶母不堪霸凌：要把我逼死？

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

唐氏症謝姓少年40元炸物事件，曝光至今第4天仍引發討論，今天早上有人爆料說，在住家信箱收到「唐寶寶人生最可怕的一夜傳單」，少年媽媽證實是她印製、發放，指出當時急於了解真相，才在事發後隔天，印製60張傳單，找目擊者還原經過；只是網友不埋單，紛紛開始反向攻擊。

由於「唐寶寶傳單」爆料時間太過湊巧，有網友誤會發放時間點，以為發傳單是這兩天所為，紛紛在他貼文留言指責「是不是對炸物店老闆落井下石」等語句，不同於過往的力挺留言，有反向意見湧入貼文。

少年媽媽稍早再度發文，個人臉書上貼文說，「我只是一個媽媽，一開始沒有任何管道，透過發傳單想讓附近店家跟我聯絡，想找目擊者告訴我孩子有做錯什麼事，那時候沒有任何媒體報導，試問一個媽媽這麼錯了嗎？」更接著說，「網路霸凌已經讓我身心俱疲，難道大家要把我逼死嗎？」

不過，少年媽媽隨後就將此則貼文刪除，不僅如此，還連帶把5日起，有關「唐寶寶事件」的貼文，包括一開始「炸物店公開文」刪除；少年媽媽表示，想要讓事件和平落幕，謝謝外界的連日關心。

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唐氏症謝姓少年媽媽稍早在個人臉書發文，網路霸凌已經讓她身心俱疲。圖／擷取自當事人臉書
唐氏症謝姓少年媽媽稍早在個人臉書發文，網路霸凌已經讓她身心俱疲。圖／擷取自當事人臉書

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