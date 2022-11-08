中科汙水處理廠沼氣外洩二名工人昏迷 中科管理局要求停工

中科台中園區汙水廠理廠今天發生工安意外，工人在機房內更換汙水管閥件時，疑沼氣外洩，二名工人吸入後昏迷，現場急救後恢復意識，送醫急救，中科管理局已要求廠商停工，如果違反作業規定將開罰。

台中榮總醫院說明，兩名工人送醫急救，生命徵象穩定，已打解毒針，送高壓氧治療。

台中市消防局今天上午10點多獲報，位於台中市大雅區科雅路的中科汙水處理廠有人需救護，派遣大雅、清泉及西屯分隊，出動消防車2輛、救護車2輛、人員共10名前往搶救。

現場疑似施工人員，在半開放空間機房進行污水管閥件更換工程，開啟閥件時有污泥及沼氣外洩造成兩名施工人員昏厥，經拉至戶外通風處並給予氧氣治療，兩名人員意識已恢復，30歲和50歲工人已送台中榮總醫院治療。