中科汙水處理廠沼氣外洩二名工人昏迷 中科管理局要求停工
中科台中園區汙水廠理廠今天發生工安意外，工人在機房內更換汙水管閥件時，疑沼氣外洩，二名工人吸入後昏迷，現場急救後恢復意識，送醫急救，中科管理局已要求廠商停工，如果違反作業規定將開罰。
台中榮總醫院說明，兩名工人送醫急救，生命徵象穩定，已打解毒針，送高壓氧治療。
台中市消防局今天上午10點多獲報，位於台中市大雅區科雅路的中科汙水處理廠有人需救護，派遣大雅、清泉及西屯分隊，出動消防車2輛、救護車2輛、人員共10名前往搶救。
現場疑似施工人員，在半開放空間機房進行污水管閥件更換工程，開啟閥件時有污泥及沼氣外洩造成兩名施工人員昏厥，經拉至戶外通風處並給予氧氣治療，兩名人員意識已恢復，30歲和50歲工人已送台中榮總醫院治療。
中科管理局表示，汙水處理廠今天做抽水閥零件更新時，拆開管線內有殘存汙泥，產生沼氣噴出，工人在半開放的空間內沼氣濃度高，工人吸入，有人意識不清，中科管理局人員已到場檢查，要求廠商停工，提報改善計畫通過後才能復工。
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