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廚師學徒偷牽腳踏車「代步」 鹽埕警查1小時人贓俱獲

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄23歲詹姓女子腳踏車遭竊，鹽埕警分局前天晚間獲報後，循線在1小時內逮到行竊的25歲蔡姓男子，蔡男起初還不承認，後來員警出示監視器畫面，讓他百口莫辯，全案警詢後，依竊盜罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

鹽埕警分局表示，詹女10月30日將腳踏車停在鹽埕埔捷運站外，前天晚間6時許要去牽車時，卻發現腳踏車遭竊，隨即跑到鄰近派出所報案，七賢路派出所獲報後，當天晚間9時許，就循線掌握行竊的蔡男行蹤，趁他回家時將他一舉查獲。

擔任廚師學徒的蔡男見員警上前，還否認偷詹女的腳踏車，後來看到警方出示監視器畫面，整個行竊過程都被拍下，他才百口莫辯，承認有偷詹女的腳踏車「代步」，隨後將竊來的腳踏車交給警方查扣，訊後依竊盜罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

蔡姓男子見詹女的腳踏車沒上鎖，大搖大擺上車偷騎走，警方獲報後1小時就人贓俱獲。圖／讀者提供
蔡姓男子見詹女的腳踏車沒上鎖，大搖大擺上車偷騎走，警方獲報後1小時就人贓俱獲。圖／讀者提供

腳踏車 監視器 竊盜

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