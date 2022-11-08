廚師學徒偷牽腳踏車「代步」 鹽埕警查1小時人贓俱獲

高雄23歲詹姓女子腳踏車遭竊，鹽埕警分局前天晚間獲報後，循線在1小時內逮到行竊的25歲蔡姓男子，蔡男起初還不承認，後來員警出示監視器畫面，讓他百口莫辯，全案警詢後，依竊盜罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

鹽埕警分局表示，詹女10月30日將腳踏車停在鹽埕埔捷運站外，前天晚間6時許要去牽車時，卻發現腳踏車遭竊，隨即跑到鄰近派出所報案，七賢路派出所獲報後，當天晚間9時許，就循線掌握行竊的蔡男行蹤，趁他回家時將他一舉查獲。