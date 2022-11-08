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影／桃園男派出所外踱步 進門亮50萬現鈔「我被利用」
桃園市李姓男子手頭緊，透過網路聯繫借貸公司，聽從指示領出50萬要交還對方，過程中察覺自己成了車手，昨晚拿著大疊鈔票到派出所外，遲疑一陣子後投案；警方也接獲被害人報案，全案依詐欺罪嫌函送地檢署偵辦。
30歲李姓男子昨晚6時許在桃園警分局埔子派出所外，抽著菸來回踱步，態度猶豫，隨後步入派出所報案，向值班台員警表示，自己可能被詐騙集團利用，誤成了車手，更從分別從上衣口袋、信封中拿出大疊千元鈔，讓員警第一時間看傻眼。
警員王孝慈請李男詳談，他表示因生活拮据，透過網路廣告與借貸公司聯繫，希望可以借款暫解燃眉之急；對方稱可協助，但因為李信用不佳，公司要將款項匯到他帳戶中，讓資金匯流以提高信用度。
李男說，他一開始沒有懷疑，聽從對方指示將帳戶內50萬現金領出，準備交還對方，但過程中察覺不對，擔心被詐騙集團利用，才決定向警方查詢求證。
員警請李男交付款項，經比對發現匯入他帳戶的帳號，已有至少一名詐騙被害人報案通報，都是以投資名義行；警方詢後將全案依詐欺罪嫌函送桃園地檢署偵辦，並持續向上溯源調查，也呼籲民眾若發現可疑情況，可打110報案或165反詐欺專線向警方通報及諮詢。
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