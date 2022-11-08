影／壯男打羽球倒地 台中消防員首度結合線上醫師指導救命

台中市林姓男子3日打羽球時，突然倒地無生命跡象，消防局除派員前往，另開啟電話擴音，指導民眾CPR，救護員到場後，將心電圖傳到醫療指導醫師群組，由線上醫師黃泰霖指導後電擊，成功救回林男，也是台中消防局線上醫師指導救護員實施同步電擊整流的首例。

台中市消防局在3日下午3時許，接獲民眾報案，南屯區大墩十二街的羽球場有民眾倒地，無呼吸、心跳，消防局派遣黎明消防分隊前往執行救護，另外119指揮中心派遣員，同步在線上透過擴音，指導現場民眾，執行心肺復甦術（DA-CPR）。

救護人員在案發後約5分鐘抵達現場，因案發時第一時間有透過線上DA-CPR，救護人員到場時，無呼吸、心跳的林姓男子（34歲）已恢復意識，高級救護技術員曾敬祐、陳昱璁等人，立即為患者施行12導程心電圖，心律監測呈現致命型心律不整（VT），若未立即處置，隨時將會再次轉為OHCA（無呼吸、心跳）。

救護員將12導程心電圖，同步上傳至消防局醫療指導醫師Line群組，由線上梧棲童綜合醫院醫師黃泰霖讀取，預立醫囑線上醫療指導，同意進行同步電擊整流作業，經家屬、患者允許後執行，林在電擊後恢復心律，後送中山醫學大學附設醫院。

台中市消防局表示，對心跳停止的OHCA患者應立即施以急救措施，人類腦細胞在4分鐘內開始缺氧死亡，10分鐘內腦死，如果能盡快求救119、實施高品質CPR、AED電擊去顫、高級心臟救命術（ACLS）、整合性復甦後照護及復原，則OHCA患者救活率相當高；如果其中一個環節錯誤或無法連結，生存之鏈就無法形成。