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影／壯男打羽球倒地 台中消防員首度結合線上醫師指導救命

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子3日打羽球時，突然倒地無生命跡象，消防局除派員前往，另開啟電話擴音，指導民眾CPR，救護員到場後，將心電圖傳到醫療指導醫師群組，由線上醫師黃泰霖指導後電擊，成功救回林男，也是台中消防局線上醫師指導救護員實施同步電擊整流的首例。

台中市消防局在3日下午3時許，接獲民眾報案，南屯區大墩十二街的羽球場有民眾倒地，無呼吸、心跳，消防局派遣黎明消防分隊前往執行救護，另外119指揮中心派遣員，同步在線上透過擴音，指導現場民眾，執行心肺復甦術（DA-CPR）。

救護人員在案發後約5分鐘抵達現場，因案發時第一時間有透過線上DA-CPR，救護人員到場時，無呼吸、心跳的林姓男子（34歲）已恢復意識，高級救護技術員曾敬祐、陳昱璁等人，立即為患者施行12導程心電圖，心律監測呈現致命型心律不整（VT），若未立即處置，隨時將會再次轉為OHCA（無呼吸、心跳）。

救護員將12導程心電圖，同步上傳至消防局醫療指導醫師Line群組，由線上梧棲童綜合醫院醫師黃泰霖讀取，預立醫囑線上醫療指導，同意進行同步電擊整流作業，經家屬、患者允許後執行，林在電擊後恢復心律，後送中山醫學大學附設醫院。

台中市消防局表示，對心跳停止的OHCA患者應立即施以急救措施，人類腦細胞在4分鐘內開始缺氧死亡，10分鐘內腦死，如果能盡快求救119、實施高品質CPR、AED電擊去顫、高級心臟救命術（ACLS）、整合性復甦後照護及復原，則OHCA患者救活率相當高；如果其中一個環節錯誤或無法連結，生存之鏈就無法形成。

消防局指出，林男倒地時旁邊剛好有人幫忙報案，啟動緊急應變，後續又透過線上指導DA-CPR，救護車到場時發現為心律不整，立即施以電流整律同步電擊，後送到醫院更進階醫療照護，是個很成功的案例，也是本局首次透過線上醫師指導救護員對有意識清醒的病患實施同步電擊整流。

台中市林姓男子3日打羽球時突無生命跡象，消防員利用線上醫師指導，同步電擊整流救命。圖／台中市消防局提供
台中市林姓男子3日打羽球時突無生命跡象，消防員利用線上醫師指導，同步電擊整流救命。圖／台中市消防局提供
台中市林姓男子3日打羽球時突無生命跡象，消防員利用線上醫師指導，同步電擊整流救命。圖／台中市消防局提供
台中市林姓男子3日打羽球時突無生命跡象，消防員利用線上醫師指導，同步電擊整流救命。圖／台中市消防局提供

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