唐寶寶案對比！他忘帶錢老闆直接給便當

新北永和一名唐氏症謝姓少年，日前點了40元炸物因忘了帶錢、無法付款，遭到老闆報警處理，少年媽媽不解怎麼這樣就被報警，思考後在臉書公開此事，瞬間引爆網友轉發熱議；好巧不巧，有網友發現，不久前才有人在臉書社團「我是永和人」分享，買便當忘記帶錢，老闆直接把便當給他的故事，瞬間形成強烈對比，留言直呼「還好老闆沒報警」。

一名網友上周三在臉書社團「我是永和人」貼文，分享遇到一個好老闆的故事，網友說他當天中午去永和某自助餐買午餐，卻發現忘了帶錢包，瞬間也想不起來放在哪裡，當下很急，幸好老闆一直說「沒關係，下次再給」，思考後跟老闆說回家拿錢，沒想到老闆直接把便當給他，說「下次再給就好」。

該名網友說，他當下也收下便當，立刻回家拿錢還給老闆，直言「幸虧遇到一個好老闆，沒為難我，我因自己的失誤，認識了永和的好人情」，也說下次出門前會好好檢查自己的包包。

該篇貼文是發表在唐寶寶炸物事件發生之前，當時有不少網友留言「很棒的老闆」、「老闆人很好」、「出門在外總有不變」，也有人逗趣表示「這樣大家都知道可以賒帳」。