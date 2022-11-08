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北市萬華警力300人次臨檢旅宿業 破4起詐團軟禁被害人案
台版柬埔寨詐騙案，以「集中營」囚禁58人還釀3人死亡，引起社會輿論。台北市警局萬華分局自今年8月起，出動警力300多人次，臨檢轄區內103間旅宿業者，3個多月來，分別查獲4案，逮捕12名犯嫌，救出11名被害人，成果豐碩。
警方表示，北市萬華區交通便利、旅宿業者眾多，萬華分局為了防治詐騙集團利用轄區旅宿業作為控制拘禁人頭帳戶被害人場所，累計出動警力300多人次，由各派出所所長親自帶隊，臨檢轄區共103間旅宿業者，同時向業者宣導詐團拘禁被害人的違法徵候，遇有可疑住宿旅客，由業者通報警方到場查處。
萬華警分局自今年8月至今，根據民眾報案及清查轄區旅宿業者，分別在8月1日查獲2名犯嫌、2名被害人；9月15日查獲2名犯嫌、1名被害人；9月22日查獲6名犯嫌、2名被害人；10月27日查獲2名犯嫌、6名被害人。
3個月來共查獲4案詐騙集團於網路以求職、借貸等名義，誘騙被害人攜帶帳戶存摺、提款卡碰面後，隨後即將被害人軟禁，並以被害人名下帳戶作為詐騙洗錢帳戶。這4案中分別在現場起出多本被害人存摺以及刀械、膠帶、繩索等犯案工具，均依妨害自由、詐欺等罪嫌移送地檢署偵辦。
警方呼籲，民眾勿親信網路社群借貸、求職訊息，除應循合法管道借貸，並謹記求職不繳錢、不購買、不辦卡，更不可交付存摺、提款卡或密碼，且應蒐集確認應徵公司資料及告知親友面試地點，以防遭控制行動，成為詐騙集團幫兇。
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