網路免手續費資金借貸騙帳戶 北市萬華警救出6名囚禁商旅男女

33歲李姓男子與友人蔡姓男子，藉著在網路上散布資金借貸訊息，騙被害人提供存摺、提款卡後再軟禁對方；北市萬華警分局獲報後，在被害人被軟禁不到2天內，就逮捕蔡、李2人，救出6名遭軟禁房內的被害人，警詢後依妨害自由罪嫌送辦。

警方調查，有詐欺、賭博前科的李男與友人23歲蔡男，在網路上標榜著「免手續費、高速放款」的資金借貸誘騙民眾，藉著被害人提供存摺、提款卡，將被害人控制在旅館房內，再持著被害人的提款卡到金融機構開戶專供洗錢。

上月羅男、鄭男、黃女因有資金需求，分別在網路上認識李男、蔡男等人，對方謊稱可以提供資金借貸，聯繫後在上月25日，3人就前往北市中山區松江路上的旅館碰面，將存摺、提款卡交給李男等人。

隔天上午，羅男等3人與李男等搭計程車，到萬華區廣州街的商旅入住，因手機都被收走，3人家屬聯繫不上，家屬察覺不對勁下向警方報案。

萬華警分局獲報展開調查，隔天上午就循線來到商旅逮捕李男、蔡男，另在旅館附近搜索，在另一間房找到同樣被李男等人，以同樣手法取得提款卡、存摺後軟禁的2名李姓女子及一名劉姓男子。警詢後依妨害自由罪將李、蔡2人送辦。