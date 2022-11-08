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新北永和40元炸物引爆關注 唐寶寶母發笑容圖感謝鄉民網友

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市永和區某間炸物店老闆，4日晚上跟一名唐氏症謝姓少年有消費糾紛，老闆將炸物炸好後，發現客人沒帶錢、付不出40元餐費，決定報警處理。謝姓少年媽媽獲悉，唐寶寶兒子僅因忘了帶錢被報警，還被老闆辱罵，不捨在臉書發文曝光此事，網友見狀轉發，瞬間引爆熱議。

許多網友義憤填膺、力挺唐寶寶，分享謝姓少年媽媽的貼文，並肉搜炸物店老闆、灌爆炸物店Google地圖評論，紛紛打上「1顆星」，致炸物店老闆因此歇業、關閉臉書帳號、Google地標等。

昨天晚上，謝姓少年媽媽先在臉書上公開聲明，希望媒體停止大做文章，直指跟老闆無冤無仇，沒有要把店搞垮，「請讓一切恢復平靜」；今天早上，又發了一篇貼文，謝姓少年媽媽感謝連日媒體的報導，讓大家更認識唐寶寶與心智障礙者在日常生活上的努力與學習。

謝姓少年媽媽在貼文還附上一張網路上找到的「唐寶寶笑容」圖片，再度感謝所有鄉民網友關注，也指出，「任何事情總有落幕的一天，謝謝所有人的包容和關注」。

謝姓少年媽媽在貼文附上「唐寶寶笑容」圖片，感謝所有鄉民網友關注，指出，任何事情總有落幕的一天，謝謝所有人的包容和關注。圖／擷取自當事人臉書
謝姓少年媽媽在貼文附上「唐寶寶笑容」圖片，感謝所有鄉民網友關注，指出，任何事情總有落幕的一天，謝謝所有人的包容和關注。圖／擷取自當事人臉書

唐寶寶 新北

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