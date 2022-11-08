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情侶領養6幼猫…志工匯5000元助結紮 結果貓早已死光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一對情侶向蔡姓愛貓志工領養6隻小貓，但小貓在兩人手上不到3個月相繼死光，蔡姓志工討不到愛貓照片，通報動保處才發現6隻小貓已經身亡，因蔡女曾轉帳5000元給兩人結紮，懷疑情侶隱瞞愛貓死亡訊息，提告詐欺，法院審理後認為罪證不足，判情侶兩人無罪。

荊姓男子和藍姓女子是情侶，2018年9月間，兩人在一家動物醫院結識蔡姓愛貓志工，愛貓的兩人陸續向蔡女領養6隻剛出生的幼貓，只不過其中兩隻貓領養不久就身亡，剩下4隻也在兩人手中相繼死亡。

貓咪長大到5個月後，蔡女在同年11月提醒荊男帶貓咪去結紮，荊男回復會先帶3隻母貓結紮，蔡女考量結紮費高昂，於是自掏腰包轉帳5000元給藍女，作為貓咪結紮費的補貼。

後來蔡女頻向兩人要求看貓，但都被荊男、藍女拒絕，察覺不對勁的蔡女，隔年1月向高雄市動保處通報，經動保人員調查後，才發現6隻幼貓在兩人手中已經相繼死亡，兩人也被依違反動保法函送地檢署偵辦。蔡女質疑荊男、藍女刻意隱瞞貓咪死亡的訊息，讓她轉帳5000元給貓咪結紮，指控兩人詐欺，向檢警提告。

違反動保法部分，檢方調查後，根據寵物店和動物醫院的就醫紀錄及證詞，未發現猫咪受虐的跡象，認定6隻猫可能感染死亡率很高的猫瘟才會陸續死亡，加上沒有積極證據證明情侶有虐猫，因此偵結處分不起訴。

至於詐欺部分，檢方調查時，藍女雖稱有帶3隻母貓至動物醫院結紮，總共花了5500元，但根據院方證詞，藍女並未帶幼貓前往結紮，根據相關事證，認為6隻小貓在2018年10月16日前陸續死亡，兩人仍向蔡女領取5000元結紮費，偵結依詐欺罪嫌將兩人起訴。

高雄地方法院審理時，荊男稱領養6隻小貓後，他和藍女就已分手，小貓交由藍女帶回屏東養，他只有協助將蔡女訊息轉傳給藍女，結紮費也是匯到藍女戶頭，他並沒有經手這筆錢。藍女則稱，死亡時間她是依據動保處人員要求，才會隨便講一個時間，當時她帶3隻小貓結紮時，貓都還活著。

雄院法官另勘驗蔡女、荊男對話紀錄，蔡女曾提醒荊男帶貓去結紮，「結紮費用我會幫忙支付」、「到時我分擔5000元ok嗎？」認定蔡女是主動補助結紮費用；另外，根據動保處人員證詞，無法確認荊男領養的6隻貓，死亡時間是在當年的10月13日至16日間。

法官綜合相關事證，認為蔡女送養貓咪後就無所有權及照養義務，依據兩人與蔡女間的送養關係，荊男、藍女也無告知蔡女6隻貓生存情形的義務，認定荊男、藍女詐欺罪證不足，判兩人無罪。

高雄一對情侶領養六隻小貓，送養的蔡姓志工曾匯款5000元協助結紮，發現小貓卻在兩人手中被養死，提告詐欺，法院審理後，認詐欺罪證不足，不起訴情侶。示意圖。圖／聯合報系資料照
高雄一對情侶領養六隻小貓，送養的蔡姓志工曾匯款5000元協助結紮，發現小貓卻在兩人手中被養死，提告詐欺，法院審理後，認詐欺罪證不足，不起訴情侶。示意圖。圖／聯合報系資料照

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