北市幼兒園驚傳虐童倒掛、打巴掌 家長痛心：不會原諒

台北市南港區一間準公共化幼兒園遭爆老師打孩童巴掌、掐頸部，甚至直接抓雙腳讓孩童「倒栽蔥」，並將孩童重摔在地且出腳狠踹。北市議員鍾小平接獲陳情，今天召開記者會，痛批園方、老師冷血，要求北市教育局徹底調查；教育局表示，已成立專案小組針對此案會針對老師及園方調查、孩童輔導等3部分處置。

陳情的崔姓夫妻還原事發經過，指出10月27日發現放學回家的3歲兒子，臉頰、胸口、脖子都有傷痕，小孩不願說原因，因此跑去問老師，但老師也說不知道，10月28日到學校調閱27、28日早上9時至下午4時的監視器，但過程遇到很多問題，導致11月2日才調到監視器畫面。

崔媽媽說，從監視器看到，兒子是因與同學打架而受傷，但震驚的是，呂老師進入班級後，「連問都沒問，就朝他（兒子）打了4、5下巴掌」，甚至被脫褲子。另也發現班上另一名李姓女童遭黃姓老師不當處理，向園方負責人說需要女童家長聯繫方式，但遭負責人拒絕，因此當天放學在校門口等該家長說明原委。

李媽媽哽咽表示，原本的老師住院，因此小孩被併班，但她的女兒僅2歲半，還不太會表達，基本上需要熟悉的人來陪伴；看到監視器畫面發現，女兒午休起床後一直在哭鬧，老師原可讓她在一旁冷靜，但老師卻不斷刺激其情緒，先是掐住頸部，之後再抓住雙腳倒掛，最後重摔在地，「若傷到頸椎真的不知道該怎麼辦」。

李爸爸說，他們11月2日才收到影片，照理說園方早在10月28日就知道此事，但卻沒主動告知選擇隱瞞，比較難過的是，當時現場這麼多小孩都目睹這些情況，憂心影響孩童身心狀況。

李爸爸指出，施暴的黃老師事發後有來道歉，「雖然希望能相信老師，但監視器畫面真的很不好看」，呂老師也有打女兒，還拿她的玩偶砸在她臉上，覺得有汙辱意味，但呂老師沒有任何表示。

李媽媽表示，這起事件還好有崔姓男童家長發現，第一時間也不讓女兒去學校、停止接觸老師，剛回家那周女兒情緒很激動，經過這幾天的陪伴比較穩定，但仍有些粗魯的行為，只能耐心勸導安慰，但對於黃老師的道歉，「我完全不能原諒」。

園方負責人表示，偶爾會聽到老師罵小孩一兩句，但認為是稍微責備所以不以為意，但沒想到老師們會有這樣的舉動，看到影片很震驚且錯愕，老師也沒說，直到崔媽媽告知才知道園內發生重大事情，這方面確實有疏失，但現在多說無益，再多抱歉也彌補不了小孩的傷害；呂老師道歉說做了不好的示範，黃老師則說自己有疏失，但強調倒掛當下雙手有護住孩童，也沒將孩童重摔在地，「但畫面就那樣呈現」。

教育局副局長陳素慧表示，針對此案感到痛心，幼兒不該這樣對待，目前呂姓老師已辭職、黃姓老師暫停職務，市府也成立專案小組調查並分3部分處理，第一，針對呂姓、黃姓老師不當處理行為，將會在最短時間內調查，經查屬實違法兒少法，將進入不適任教師系統。