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桃園觀音深夜傳巨大聲響還停電 白賓士自撞電桿酒駕男昏迷
桃園市張姓男子昨晚酒後開車，在觀音區成功路一段自撞電線桿，導致周邊停電，一度被居民誤認是電箱爆炸；警方到場後發現他全身擦挫傷昏迷，送醫後酒測值高達每公升1.3毫克，全案詢後將依公共危險罪嫌送辦。
昨晚有民眾在臉書「觀音草漯大小事」社團發文，稱自家停電，還聽到「碰」一聲，疑似電箱爆炸，後來有居民在底下留言指是發生自撞車禍；警消獲報後也到場。
大園警分局調查，張姓男子（30歲）於昨晚11時許駕駛白色賓士轎車行經觀音區成功路一段，往忠孝路方向直行，疑因酒後失控，不慎自撞路邊電線桿，全身受多處擦挫傷、陷入昏迷、車頭也全毀。
警消到場後將張男送醫，並實施抽血酒精濃度檢測，經換算酒測值高達每公升1.3毫克，他目前還在醫院，生命跡象穩定，全案警詢後依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。
大園分局呼籲，酒駕罰則已修法加重，請民眾切勿心存僥倖以身試法，喝酒後應找代駕或計程車，千萬不要開車，以保障自身及他人用路安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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