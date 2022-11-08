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影／南投失業男缺錢花 竟自導自演騙女友被綁架要5萬元

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投楊姓男子疑失業欠債缺錢花用，竟自導自演被綁架戲碼，要求同居的林姓女友交付5萬元贖人。林女因擔心男友安全，報警求援，警方按交付贖款時間在取款點附近埋伏，未料竟查獲楊男本人，戳破這一場「假綁架真詐財」的離譜騙局。

埔里警分局指出，昨接獲林女報案稱，其38歲楊姓男友中午出門後，音訊全無，更接到陌生男子來電表示，「妳男朋友在我手上，準備5萬元才放人」、「下午5時30分會再聯絡，約定地點交錢」等語，林女擔心男友遭遇不測，因此報警。

警方獲報後不敢大意，要林女與綁匪保持聯繫，並在傍晚打電話與對方約定取錢的時間和地點，經確認地點就調派員警前往埋伏，期間綁匪還多次變更交付地點，晚上7時許總算在西寧路停車場發現可疑的取款人車，立刻上前表明身分盤查。

警方表示，一見到楊男車輛駛入停車場，立刻提高警覺，待其停妥隨即趨前攔查車內駕駛，未料一查身分，就是楊男本人，員警直覺有異，將其帶回調查，而楊男一度堅稱是被人押走，最後坦承是失業欠債缺錢花用，才自導自演被綁架案。

埔里警分局表示，楊嫌對其犯行坦承不諱，訊後，今依詐欺罪嫌送辦。同時呼籲民眾發現不法，請立即撥打110報案專線，共同維護轄區的治安，警方絕對會秉持毋枉毋緃的精神，以及貫徹維護治安的決心，全力打擊危害社會的不法情事。

南投楊姓男子（右）自導自演被綁架戲碼，向女友勒贖5萬元不成，還被警方逮捕送辦。圖／警方提供
南投楊姓男子（右）自導自演被綁架戲碼，向女友勒贖5萬元不成，還被警方逮捕送辦。圖／警方提供
南投楊姓男子自導自演被綁架戲碼，向女友勒贖5萬元不成，還被警方逮捕送辦。圖／警方提供
南投楊姓男子自導自演被綁架戲碼，向女友勒贖5萬元不成，還被警方逮捕送辦。圖／警方提供

綁架 失業 埔里 南投

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