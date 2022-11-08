聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／南投失業男缺錢花 竟自導自演騙女友被綁架要5萬元
南投楊姓男子疑失業欠債缺錢花用，竟自導自演被綁架戲碼，要求同居的林姓女友交付5萬元贖人。林女因擔心男友安全，報警求援，警方按交付贖款時間在取款點附近埋伏，未料竟查獲楊男本人，戳破這一場「假綁架真詐財」的離譜騙局。
埔里警分局指出，昨接獲林女報案稱，其38歲楊姓男友中午出門後，音訊全無，更接到陌生男子來電表示，「妳男朋友在我手上，準備5萬元才放人」、「下午5時30分會再聯絡，約定地點交錢」等語，林女擔心男友遭遇不測，因此報警。
警方獲報後不敢大意，要林女與綁匪保持聯繫，並在傍晚打電話與對方約定取錢的時間和地點，經確認地點就調派員警前往埋伏，期間綁匪還多次變更交付地點，晚上7時許總算在西寧路停車場發現可疑的取款人車，立刻上前表明身分盤查。
警方表示，一見到楊男車輛駛入停車場，立刻提高警覺，待其停妥隨即趨前攔查車內駕駛，未料一查身分，就是楊男本人，員警直覺有異，將其帶回調查，而楊男一度堅稱是被人押走，最後坦承是失業欠債缺錢花用，才自導自演被綁架案。
埔里警分局表示，楊嫌對其犯行坦承不諱，訊後，今依詐欺罪嫌送辦。同時呼籲民眾發現不法，請立即撥打110報案專線，共同維護轄區的治安，警方絕對會秉持毋枉毋緃的精神，以及貫徹維護治安的決心，全力打擊危害社會的不法情事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言