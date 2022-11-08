廣發文宣要置店家於死地？ 唐寶寶母喊冤：沒不讓老闆講話

新北永和唐寶寶事件持續引發討論，有網友分享居然在住家收到傳單宣傳唐寶寶母親臉書文，是要置店家於死地。唐寶寶母親蕭麗華受訪表示，當時急於了解真相，才發傳單盼有鄰居協助，後來確實也獲得鄰居幫忙，傳單上都有署名及電話，絕非惡意攻擊，自己與店家老闆無冤無仇，希望讓一切恢復平靜。

新北永和一家鹽酥雞店，近日因有唐氏症寶寶忘記帶錢無法付款，而當眾怒罵、報警處理，讓唐寶寶母親蕭麗華心碎的上網哭訴經過。消息一出引發眾怒，網友紛紛灌爆Google地圖評論，店家老闆除緊急停止營業外，也透過友人喊冤，並表達身心受創。

事件如今持續引發討論，也有網友發起逆風文，認為店家老闆並沒有錯，另外也有網友表示，自己住附近，卻收到蕭麗華的傳單，內容是蕭哭訴經過的臉書貼文，質疑如此廣發傳單是製造對立，要置店家於死地。

記者今早致電訪問蕭麗華，她回應，因為當時自己急於想知道有無鄰居了解事件當天情況，因此當晚約11時重回店家找老闆詢問整個經過，但無法釐清真相，因此在5日上午準備60份左右署名傳單塞至附近住戶信箱，希望能有人協助還原整個經過。

蕭麗華提到，後來店家房東有跟她聯絡，說可以去附近宮廟，有民眾能協助了解情況，房東也可協助再聯絡老闆；熱心民眾協助了解事件後，房東也協助聯絡老闆，但老闆仍未回應。

蕭麗華表示，沒有人不讓老闆講話，老闆卻也都不出來說清楚，自己只想要一個真相，不是特別要攻擊，也不能可以控制網友，如今演變成媒體及網路瘋傳，因此昨天也發文強調自己和老闆無冤無仇，希望讓一切恢復平靜。

新北永和一家鹽酥雞店，因唐寶寶忘帶錢而羞辱並報警，引發民眾不滿。圖／聯合報系資料照