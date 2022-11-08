漫畫書店洗手檯見手機 台南女子順手牽羊遭警法辦
30歲林姓女子到台南市中西區某漫畫書店消費，她到店內淋浴間時，看見洗手檯上放有一支手機，竟趁四下無人，涉嫌偷藏背包內。胡姓女失主報警法辦，警詢後查出林女涉案，昨晚依竊盜罪嫌函送南檢法辦。
台南市青年路某漫畫書店任職胡姓女店員，昨天上午11點多清潔打掃店內淋浴間時，一時疏忽將自身所有價值2萬6千元手機放於淋浴間洗手檯上。直至下午2點多處尋找並撥打手機發現已遭關機，急忙跑至第二分局博愛派出所報案。
案經員警受理後，立即趕至案發處所勘察，並調閱店內監視器過濾。警員洪宇宏眼尖發現，反覆比對有另名女子在打開淋浴間進入並離開。後續再經由周邊監視器來確認查知所騎乘知交通工具，繼而以車追人，昨晚夜間7點多通知林姓女子到案，她當場交付其所行竊手機，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。
據了解，林姓女子到漫畫書店消費，昨天中午12點多到店內淋浴間時，一開門突然見洗手檯上放有一支手機，竟趁四下無人之際，偷偷將其藏於背包內行竊得逞。
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