懶人包／唐寶寶「買40元炸物」忘帶錢…遭老闆咆哮報警嗆：管你什麼病

image source:示意圖／pexels

文／姜雅馨

新北市一名患有唐氏症的少年日前自行前往某炸物店消費，點餐後才發現自己忘記帶錢出門，沒想到卻遭到老闆咆哮，甚至馬上打電話報警處理，事件曝光後不僅該炸物店被狂刷負評，Google評論上也顯示「永久停業」，引發網友熱烈議論。

唐寶寶買炸物忘記帶錢店家直接報警！父母心痛還原事發經過



5日上午一名家長在臉書發文還原事發經過，當時患有唐氏症的孩子4日晚上想買一份炸物給阿公、阿嬤，於是到某炸滷店點餐，事後才發現自己忘記帶錢包，也馬上向炸滷店老闆道歉，「沒想到老闆開始大聲咆哮，並且馬上打電話叫警察，這舉動嚇壞了一個忘了帶錢的孩子」。

當時，唐寶寶躲在旁邊全身發抖，警察接到報案電話後趕來，向他詢問身分證字號、手機號碼，請父親到現場，該父也向店家詢問過程，「老闆的態度非常傲慢，說小孩欠了40元，他已經把東西炸好了，沒錢付他只好直接叫警察」。

image source:翻攝FB／唐寶寶家長臉書

唐寶寶的媽媽晚上再次前往了解原因，炸滷店老闆回應「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢」，媽媽慢慢向老闆說「難道你不能等他打電話給家人嗎？」，老闆反而提高嗓門，對媽媽表示「我們很忙，哪有時間等」，讓唐寶寶的家長無奈表示，「今天這個事件讓我感到傷心又難過，傷心的是父母對慢飛兒的放手底線，教會了他們有自主的能力，但他們畢竟還是和一般人不同，更令人難過的是，這個社會的角落還是有很多對待慢飛兒的不公平，這整件事很明顯的是老闆在欺負他，一個沒有愛心的炸物店，我們卻只能把孩子帶回來再教育」。

image source:示意圖／pexels

唐寶寶的家長更是痛心指控，「2013年麥當勞歧視唐氏症孩童的事件再次翻版，當年為了買冰淇淋的孩子，店家打電話叫警察，今天這個孩子忘了帶錢包，店家沒有讓他有機會打電話給家人，而是直接叫警察來」，直言「人民保母不是惡質店家的靠山，我們的社會還要出現多少次這樣的事件呢？」

image source:翻攝FB／唐寶寶家長臉書

唐寶寶事件引發熱議！網友評價兩極：應該有更圓融的處理方式

該起事件在《爆料公社》曝光後，引發網友熱烈討論，有部分網友認為「多點溝通給小孩一個時間打電話給家長真的不難吧？」、「慢飛兒能藉由家庭跟學校的幫助下面對社會，但店家報警做法太過」、「店家很忙？但有時間打電話叫警察，卻沒時間等孩子打電話給家人？」、「老闆為了40元這樣對待一個慢飛兒，真的很不厚道，老闆欠慢飛兒一個道歉」。

也有網友表示「人都會有不小心的時候，我曾經有幾次忘記帶現金出門，不同店家的老闆都讓我賒帳，真的心存感激，立刻回家拿錢去還，但是店家立場也沒不對，如果每個人都來欠幾十元，店家也不好做生意，只是應該有更圓融的處理方式」。

image source:翻攝FB／《爆料公社》

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統也可見11月5日唐寶寶家長發文指控新北永和某炸滷店因為唐寶寶忘記帶錢報警後，網路就累積2,754筆討論，後來該起事件被轉發至臉書《爆料公社》、《我是永和人》等社團，新聞也廣為報導，導致網路聲量直接衝上46,806筆，引起上萬名網友討論關注。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

據《中時新聞網》報導，唐寶寶母親身兼美容技藝發展協會、美容講師學會理事長，同時創辦挽面、鈦棒按摩等工作室，還獲得新北市2022年模範母親，雖然小時候遭到生母棄養，對於孩子的教育仍花費極大心力，孩子也很爭氣考上街頭藝人證照。

她表示兒子過去多次光顧炸滷店，沒有不付錢的意思，發生事情後兒子也蒙上陰影，不只整晚不敢睡覺、做惡夢，甚至被嚇得整天都不在家、不敢再出門買東西，「希望老闆有多點同理心，讓兒子能有時間打電話回家，而不是馬上打電話報警」。

炸滷店老闆被網友狂刷負評！疑不滿留言謾罵親到派出所諮詢

許多網友看不下去紛紛到Google狂刷炸滷店負評，甚至留言「老闆，好好休息吧，明年再賺40塊錢」、「惡劣至極」等字詞，炸滷店目前Google也顯示「永久停業」後關閉該頁面，店面這幾天實際上也沒有營業。

新北市政府警察局永和分局也在臉書《我是永和人》回覆，「據報案人稱餐點做好後，當事人稱未帶現金，報案人說可用電子支付，惟當事人無回應」，員警詢問下才發現當事人手機並無網路訊號，經詢問當事人家人電話號碼後，致電通知其父親前來付款，其父約10分鐘後抵達付款，隨即與當事人離去。

昨（6）日凌晨3時許，炸滷店老闆疑因不滿網路留言謾罵，前往派出所諮詢如何對發文者提告，表示自己很倒霉，經警方告知相關流程與權益後，炸滷店老闆最終並未提告，並自行離開派出所。

image source:翻攝FB／《我是永和人》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年10月31日至2022年11月06日。

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