影／台65驚魂！槽化車撞三車1車起火 疑司機恍神釀禍

50歲江姓司機，昨天晚上駕駛槽化車，疑因疑恍神不慎，在台65快速道路2公里往五股方向，追撞前面3車，造成1輛汽車起火，現場3人擦挫傷送醫後並無大礙，肇事駕駛皆無酒駕，肇事原因有待調查釐清。

據調查，江姓男子（50歲）昨天晚上6時44分左右，駕駛一輛槽化車，沿著台65快速道路往五股方向駛去。途中行經2公里處，疑因精神不濟恍神，整輛車失控往追撞任男（49歲）、黃男（44歲）、林男（38歲）所駕駛的3輛汽車。

導致任男座車當場起火，所幸3車駕駛及乘客即時逃出，未波及其他路過人車，現場3人輕微擦挫傷，送醫後並無大礙。