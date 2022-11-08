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影／台65驚魂！槽化車撞三車1車起火 疑司機恍神釀禍

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

50歲江姓司機，昨天晚上駕駛槽化車，疑因疑恍神不慎，在台65快速道路2公里往五股方向，追撞前面3車，造成1輛汽車起火，現場3人擦挫傷送醫後並無大礙，肇事駕駛皆無酒駕，肇事原因有待調查釐清。

據調查，江姓男子（50歲）昨天晚上6時44分左右，駕駛一輛槽化車，沿著台65快速道路往五股方向駛去。途中行經2公里處，疑因精神不濟恍神，整輛車失控往追撞任男（49歲）、黃男（44歲）、林男（38歲）所駕駛的3輛汽車。

導致任男座車當場起火，所幸3車駕駛及乘客即時逃出，未波及其他路過人車，現場3人輕微擦挫傷，送醫後並無大礙。

警方表示，肇事4車駕駛酒測後，沒有酒精反應，初步調查疑為槽化車司機，精神不濟恍神，才會追撞釀禍，至於確切肇事原因及責任歸屬，仍待警方後續調查釐清。

昨晚一輛槽化車行經台65快速道路，疑因司機精神不濟恍神，不慎追撞前方3車，導致其中一輛汽車起火，所幸現場受傷3人送醫後並無大礙。圖／社會事新聞影音
昨晚一輛槽化車行經台65快速道路，疑因司機精神不濟恍神，不慎追撞前方3車，導致其中一輛汽車起火，所幸現場受傷3人送醫後並無大礙。圖／社會事新聞影音
被槽化車追撞的汽車，當場起火，所幸車內乘客及駕駛及時逃出沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
被槽化車追撞的汽車，當場起火，所幸車內乘客及駕駛及時逃出沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
昨晚一輛槽化車行經台65快速道路，疑因司機精神不濟恍神，不慎追撞前方3車，導致其中一輛汽車起火，所幸現場受傷3人送醫後並無大礙。記者曾伯愷／翻攝
昨晚一輛槽化車行經台65快速道路，疑因司機精神不濟恍神，不慎追撞前方3車，導致其中一輛汽車起火，所幸現場受傷3人送醫後並無大礙。記者曾伯愷／翻攝
昨晚一輛槽化車行經台65快速道路，疑因司機精神不濟恍神，不慎追撞前方3車，導致其中一輛汽車起火，所幸現場受傷3人送醫後並無大礙。圖／社會事新聞影音
昨晚一輛槽化車行經台65快速道路，疑因司機精神不濟恍神，不慎追撞前方3車，導致其中一輛汽車起火，所幸現場受傷3人送醫後並無大礙。圖／社會事新聞影音

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