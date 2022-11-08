太涮嘴？男連偷3天8包餅乾全吃光 惹怒機台主埋伏抓賊
高雄52歲詹姓男子，近日到楠梓某家娃娃機店偷取台主放於機台上方的餅乾，因太「涮嘴」一連偷三天，每次偷2包，且全都被詹男吃光；起初台主不追究，但接連遭竊，讓他忍無可忍決定埋伏抓賊，並在昨天與警方順利逮人。警詢後，將詹男依竊盜罪嫌移送偵辦。
楠梓林姓娃娃機台主，為鼓勵顧客遊玩，於後昌路機台上方放置餅乾，讓有消費的顧客當安慰獎，未料，自11月以來，接連遭竊，起初因失竊物價格不高，不想追究，未料竊嫌食髓知味，3、4、5日每天都來「光顧」，每次都拿走2包要價150元的洋蔥口味餅乾。
由於竊嫌把業者提供的安慰獎，當成免費的「自助吧」，終於讓受害的林姓台主忍無可忍，決定不再姑息，且不定時巡邏來抓賊；湊巧，昨天中午12時20分，發現「餅乾慣竊」再度光顧，於是一路尾隨並伺機向楠梓警分局加昌派出所報案。
警方獲報後，趕抵現場，並當場將這名詹姓餅乾慣竊逮捕；台主統計，有8包洋蔥風味餅乾遭竊，損失共1200元，且偷來的餅乾，因為太過「涮嘴」全都被詹男吃光，警詢後，將人依竊盜罪移送偵辦。
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