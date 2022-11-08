北市警偷家樂福商品被逮透露身分 問「能否意思一下」

台北市萬華分局龍山派出所40歲陳姓警員，前天晚上5點多逛新店家樂福，結帳後離去，沒想到前腳才踏出，門口警報器瞬間大響，員工見狀攔下，在他身上發現未結帳的長袖上衣、金屬筷等物；警方趕抵，他辯稱「忘記結帳」，否認偷竊，警詢後送辦，檢方訊後請回。萬華分局指出，違紀案件絕不庇縱，將追究責任後處分。

據了解，陳員從警約10年，曾服務萬華分局莒光所、警備隊，近年才從警備隊調龍山所。他前天休假，獨自至新店中興路三段家樂福閒晃，拎3瓶飲料放入自備購物袋，至結帳區結帳，繳了197元現金要走，突然警報器作響，當場被賣場員工攔下。

員工將陳員帶去辦公室了解，同時通知賣場主管，他態度從容，從隨身包包內拿出沒結帳的長袖上衣2件、金屬筷7雙，價值共2663元。陳員辯稱「忘記結帳、不是故意的」，強調錢包有現金2萬多元可以結帳，不會偷竊，賣場不採信報警。

警方趕抵依現行犯逮捕，並帶回偵辦，待到了派出所，陳員主動透露警察身分，還詢問「能不能意思一下」，做筆錄時，始終不坦承偷竊，被依竊盜罪嫌送辦，檢方訊後無保請回。