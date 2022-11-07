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與警大校長出入招待所「被打探白狼情資」？ 澎恰恰友人這麼說

唐寶寶事件引網路論戰 少年媽媽聲明：和老闆無冤無仇，讓一切恢復平靜

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

唐氏症謝姓少年4日晚上至新北市永和某炸物店點40元炸物，想帶回去給阿公阿嬤吃，卻忘了帶錢無法付款，遭老闆當場責罵，還不等家人到場直接報警。事件發酵後，許多民眾氣憤肉搜老闆，並灌爆炸物店Google地圖評論，打上「1顆星」；稍早唐寶寶的媽媽在個人臉書發文，退一步表示，「本人和老闆無冤無仇，請讓一切恢復平靜」。

謝姓少年的蕭姓媽媽，今天晚上近9點，在個人臉書上貼文指出，「希望媒體可以停止大做文章，也希望動用網軍的人可以停止了，在此聲明本人和老闆無冤無仇，更沒有要把店搞垮，請讓一切恢復平靜。」

蕭姓媽媽另外在貼文下面留言說，有人說我靠自己的小孩想紅，但是「試問天下父母心，誰會想利用自己的孩子呢？」

蕭姓媽媽也補充說，雖然不是聖人，但在這裡也希望老闆保重身體，並透露，自己曾是個罹患癌症的人，深深知道，只有健康的身體才能繼續走。

唐寶寶媽媽今天晚上近9點，在個人臉書上貼文稱，「希望媒體可以停止大做文章，在此聲明本人和老闆無冤無仇，更沒有要把店搞垮，請讓一切恢復平靜」。圖／擷取自當事人臉書
唐寶寶媽媽今天晚上近9點，在個人臉書上貼文稱，「希望媒體可以停止大做文章，在此聲明本人和老闆無冤無仇，更沒有要把店搞垮，請讓一切恢復平靜」。圖／擷取自當事人臉書

唐寶寶 唐氏症

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