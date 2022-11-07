酒駕男撞死婦人承認了 檢訊後依酒駕致死罪2萬交保

台中張姓婦人前天偕同家人到台東縣池上旅遊，晚用餐後步行回民宿路上，被徐男駕駛小貨車從後撞上，張婦重傷送醫不治，徐肇逃被警查獲酒測值超標，一度辯稱「返家後才喝」，後坦承酒駕犯行，檢訊後依酒駕致人於死罪偵辦、2萬元交保。

檢方會同法醫今天對張姓婦人相驗，確認張為車禍致死，家屬無異議。

住台中67歲張姓婦人和林姓丈夫、2個女兒，前天到台東池上旅遊，晚七時許外出用餐後步行回民宿，行經池上鄉忠孝路段，同方向車道上，48歲徐姓男子駕藍色自小貨車經過，疑未看見走在路上的張婦，從張後方撞上。

張婦被撞重傷倒地、生命徵象微弱，女兒受擦撞無大礙，家屬報警後消防員將張送關山慈濟醫院，急救後仍宣告不治，但肇事小貨車未停留、呼嘯而去，現場留下一小片疑似藍色小貨車碎片。

警方到場後，張婦家屬指肇事車輛為藍色小貨車，警隨即調閱周邊監視器以車追人，晚間8時許找到肇事車輛，派鑑識人員採證發現小貨車右前大燈下方受損處，與現場遺留碎片吻合，同時找到一身酒氣的徐姓駕駛，酒測值達0.95。