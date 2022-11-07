唐寶寶遭辱！醫逆風幫老闆緩頰 該教育而非霸凌

新北永和近日發生唐寶寶買炸物，因忘帶錢欠40元，被老闆報警惹議，網友群起痛罵老闆沒愛心、負評下架店家；但醫師沈政男認為，老闆或許對唐氏症真的不熟悉，比起群起攻之，更該機會教育，營造失智失能友善社區，而非起鬨霸凌。

沈政男指出，唐氏症患者一般會有顏面上的特徵，不難辨識，也常有中度以上的智能障礙，很容易能體會他們在表達與溝通上的困難。而這類「買東西吃東西沒錢付」，最常見是出現在失智長者，搜尋「沒付錢被報警」，就有好多例子。

因在失智海嘯來襲，這類因認知功能缺損，在社區造成誤會與衝突的事情越來越多，警方在處理類似情形SOP，就是先幫忙付帳，就不必把被報警的人送到警所，不用寫筆錄，也不用延遲下班，再把當事者家人找來，請他們給錢，兩全其美。

過去苗栗曾有個鄰長，看到對面阿嬤來摘她家門口盆栽的葉子，竟然大怒，到人家家裡推了阿嬤一把，被孫女貼上網路。起因通常是對失智失能的不了解，而欠缺同理心，以為這些不付錢、拿了吃了就走的事情是惡意，於是當成小偷來處理。

沈政男說，或許那位老闆對唐氏症真的不熟悉，或者即使聽過，也不曉得他們的處境，誤以為遇到了故意不付錢的客人，才會這麼處理。這時該做的是，「不是群起攻之，給予網路霸凌，而是機會教育」，讓更多人知道唐氏症患者的處境。

他認為，「做好事不是說，喔，路見不平，幫忙出來罵人，然後看到壞人被打趴就高興了。」如何營造失智失能友善社區，讓身心有困難的同胞也可以在社區中平安快樂生活，才是重點。