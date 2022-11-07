只容機車駛入的涵洞遊覽車卻開進去 結局超展開

高市鳳山區臨海路一處機車便道，涵洞入口限高5公尺，洞內出口降低至3公尺，僅容機車駛入，今天下午3時許，60歲的姜姓司機駕駛遊覽車，疑路況不熟，直接駛入涵洞後，卡在涵洞出口處，動彈不得，所幸車上無乘客，姜也未酒駕，遊覽車最後從涵洞倒車脫困。

鳳山警分局南成派出所警方，今天下午3時許，接獲民眾報案，指鳳山區臨海路南向一處禁行汽車的機車便道，有一輛遊覽車駛入後，卡在涵洞出口處動彈不得，遊覽車上層凹陷、擋風玻璃破裂，但遊覽車司機未在車上、不知去向。

警方趕抵現場，發現66歲的姜姓司機不在現場，在涵洞旁打電話向公司求救，由於涵洞入口限高5公尺，洞內出口降低至3公尺，警方研判姜可能路況不熟駛入，或低估涵洞高度釀禍。

警方後來找到姜男，發現他是遊覽車公司的老闆，因司機調度不過來，久未開車的他，臨時上陣，開車載學生的去程上，一時忘記涵洞無法駛入才闖禍，因趕著調度車子去載學生，不得已先離開現場。

警方在現場指揮交通，由維修人員對遊覽車將輪胎消些胎氣，讓遊覽車倒車回涵洞入口處，順利脫困。