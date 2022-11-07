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北市警新店賣場偷東西被逮 警分局：全力配合偵辦
台北市警局萬華分局龍山派出所陳姓警員，昨在新店區某間大賣場，被店家發現疑竊走兩件長袖上衣、七雙金屬筷，店家報警陳員被新店警方依竊盜罪嫌移送，檢方訊後讓陳員無保請回；對此，萬華分局表示，全力配合檢察官偵辦，展現整飭風紀決心。
據了解，陳員昨天休假，下午5點多時，他到新北市新店區中興路上的賣場購物，拿著3瓶飲料結帳，在步出結帳區時警鈴大響，店家在陳隨身背包內發現，還有七雙金屬筷、兩件長袖上衣等物品，陳堅持不是偷竊，是忘記把後背包內的物品拿出結帳，但店家仍報警提告，新店分局警員到場，發現陳竟是任職北市萬華警分局的警察，除依竊盜罪送辦，另循督察管道通報。
對此，萬華分局表示，對於查處員警違法、違紀案，絕不掩飾、包庇，全力配合檢察官偵辦，審慎釐清事實，展現整飭風紀決心。
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