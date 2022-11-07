貴婦打扮逛飾品店30秒偷走項鍊 從容搭百萬高檔車離去
50歲黃姓女子日前至高市南華市場逛街，走進一家飾品店後，店員見她挽了髮髻、身穿花朵洋裝，看來氣質高雅；未料，黃卻趁店員不注意，偷走1790元的項鍊和耳環飾品，從容搭友人百萬休旅車離去；警方獲報，調監視器追查，翌日逮獲黃女。
新興警分局中山路派出所警方，3日深夜11時許，接獲轄內新興區南華市場一間飾品店員工報案，店員指稱，晚間盤點時，發現店內失竊一組價值1790元的項鍊和戒指。
警方受理竊案後，調閱飾品店內外的監視影像追查，發現當晚一名身穿白色洋裝、挽著髮髻、外表看起來氣質大方的女子，走進店內，趁店員不注意，蹲下拿起飾品，不到30秒即走出店外，並搭乘友人價值百萬的Lexus休旅車離去。
警方以車追人，查出黃姓女子涉案，開美甲美睫店工作室的黃女落網後聲稱，因當時在挑選飾品，剛好接她的友人來電催促，她匆忙間忘了結帳即走出店外，但說詞未被警方採信，警詢後依竊盜罪將黃女送辦。
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