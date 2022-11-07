唐寶寶買炸物忘帶錢 老闆報警處理網友吵翻！警：40元糾紛很罕見

唐氏症謝姓少年4日晚上至新北市永和某炸物店點40元炸物，想帶回去給阿公阿嬤吃，忘了帶錢無法付款，遭老闆當場辱罵，甚至不等家人到場直接報警。事件經3天持續發酵，警方指出，獲報消費糾紛，了解後聯絡少年父親到場付錢；對此，有不具名的派出所長坦言，「很少接獲這樣的報案」，補充說「食物沒拿到，也不是不付錢跑走，不算詐欺」。

唐寶寶事件不斷發酵，許多民眾力挺唐寶寶，紛紛肉搜老闆、打電話騷擾，甚至直接灌爆Google地圖評論，接連打上一顆星，讓該炸物店評分來到「不能再低的」1.1顆星，評論數累積破4300則，只是，目前在Google地圖卻已經搜尋不到該店家。

唐寶寶事件多數民眾認為老闆太超過，直喊「這樣就報警太誇張」、「40元...... 有必要如此嗎？」、「如果屬實，為了40元報警，這社會成本早超過這40元」等；但也出現另一種聲音，說「老闆做生意不是做慈善」、「忘了帶錢有什麼資格點餐」、「買飯沒帶錢真的站不住腳」。

永和警方指出，4日晚上7點多確實接獲炸物老闆報案有消費糾紛，老闆稱「餐點做好後，對方去沒帶現金」，警方趕抵了解，老闆補充說可以用電子支付，只是唐寶寶沒有回應，又查看他手機，沒有訊號，因此聯絡家長到場、付款解決糾紛。

有不具名的派出所長指出，真的很少接獲這種消費糾紛，雖然契約口頭成立，但食物還在老闆這邊，又唐寶寶不是不付錢，只是沒錢付，不算詐欺，且「爭議金額只有40塊，這樣就報警，真的很罕見」。