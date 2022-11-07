新北醉男誤認仇家 下計程車「狂毆路人」...打到鼻子骨折

新北市中和區日前發生「超莫名」打架事件，林姓男子喝醉酒，下計程車走在路上，突然看到路邊身體不適、正在嘔吐的李姓女子，頓時酒氣大發，就是一陣怒毆，丈夫邱男見狀立刻制止，孰料反被打得臉挫傷、鼻子骨折；林男酒醒後直言「不記得，不認識對方、以為是仇家」，警方聽他說詞直接傻眼，詢後依傷害罪嫌送辦。

警方3日凌晨2點多獲報，中和區橋和路與板南路口發生打架案，趕抵發現受害者邱男（29歲）指證歷歷說，因為妻子身體不適，2人在路邊休息，沒想到林男（41歲）下計程車後突然走過來，不分青紅皂白就是一陣狂毆。