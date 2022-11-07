聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／南投遭偷倒2公噸廢棄物 垃圾堆發現「帳單」追出業者
南投埔里桃米里桃米坑段路旁今年5月被人發現遭傾倒建築廢棄物，民眾報警，經警方將近1個月追查，根據垃圾中的帳單、郵件等資料，深入查出台中市28歲林姓男子涉有重嫌，通知他到案說明，將其依違反廢棄物清理法移送法辦。
埔里警分局指出，今年10月5日接獲民眾報案，稱桃米里桃米坑段的土地上，被人傾倒逾2公噸建築廢棄物，嚴重影響環境衛生，為此會同環保局會勘查察，經翻找現場廢棄物，發現有住在台中市潭子區古姓女子的銀行帳單及郵件等資料。
警方表示，得到廢棄物關係人資訊後，不僅與她聯繫了解，同時間積極訪查附近住戶，並清查可疑車輛，隨後得知該名古女因住家修繕，將相關廢棄物委由清潔業者處理，歷經將近1個月深入追查，確認廢棄物是由林男負責清理及載運。
而經通知涉嫌傾倒廢棄物的林男到案說明，訊後依違反「廢棄物清理法」第41、46條，將林男移送法辦，若經判刑確定則可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。
埔里警分局呼籲，民眾委託業者清運垃圾，應了解業者是否具有合格清運資格；若民眾發現周遭環境或土地上有疑似載運或棄置廢棄物時，請立即撥打110報案專線，共同打擊不法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言