影／南投遭偷倒2公噸廢棄物 垃圾堆發現「帳單」追出業者

南投埔里桃米里桃米坑段路旁今年5月被人發現遭傾倒建築廢棄物，民眾報警，經警方將近1個月追查，根據垃圾中的帳單、郵件等資料，深入查出台中市28歲林姓男子涉有重嫌，通知他到案說明，將其依違反廢棄物清理法移送法辦。

埔里警分局指出，今年10月5日接獲民眾報案，稱桃米里桃米坑段的土地上，被人傾倒逾2公噸建築廢棄物，嚴重影響環境衛生，為此會同環保局會勘查察，經翻找現場廢棄物，發現有住在台中市潭子區古姓女子的銀行帳單及郵件等資料。

警方表示，得到廢棄物關係人資訊後，不僅與她聯繫了解，同時間積極訪查附近住戶，並清查可疑車輛，隨後得知該名古女因住家修繕，將相關廢棄物委由清潔業者處理，歷經將近1個月深入追查，確認廢棄物是由林男負責清理及載運。

而經通知涉嫌傾倒廢棄物的林男到案說明，訊後依違反「廢棄物清理法」第41、46條，將林男移送法辦，若經判刑確定則可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。