「魷魚遊戲」劇情結合中級救護技術員訓練 台中消防有創意
台中市消防局第二大隊今天開始辦理為期6天的中級救護技術員複訓教育訓練，「魷魚遊戲」劇情結合訓練有創意，教官和學員穿紅色戲服，依劇情中6個遊戲設計6個訓練關卡，讓學員從遊戲關卡中熟悉救護技術，遊戲關卡如闖關失敗，懲罰內容是熱舞3分鐘。
台中市消防局第二大隊今天起辦理為期6天，共3梯次的中級救護技術員複訓教育訓練，教官翁偉展，助教白秉承和李炘庭協助，教官翁偉展說，他曾看過一家醫院的急救招生海報圖片很活潑，心想，消防的救護技術員訓練也可設計有趣且實用，讓學員印象更深刻，提升學習興趣，他因此結合高票房影集「魷魚遊戲」的6個遊戲，結合救護技術的6個訓練。
課程設計內容包括OHCA呼吸道處置、OHCA三人出勤流程、止血帶操作、斷肢處理、胸痛以及急性腦中風處置等，「魷魚遊戲」劇情有6個遊戲，課程搭配，例如劇情第一關是123木頭人，消防隊學員需在指定時間內為傷病患止血，各訓練關卡如果沒通過，教官和助教安排有趣的懲罰內容，由學員抽牌，自己抽出不同舞蹈，現場播放歌曲網路影片，受懲罰學員依影片舞蹈熱舞3分鐘，也趁此讓學員動動身體，紓壓筋骨。
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