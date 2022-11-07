快訊

中職／兄弟四番陳子豪冠軍戰連4場貢獻打點 直逼恰恰鬼神紀錄

飆罵唐寶寶炸物老闆網上討饒 卻被眼尖網友發現「吃錯藥」

委員買菜被罵！不公布高端EUA審查名單 王必勝：怕專家受霸凌

「魷魚遊戲」劇情結合中級救護技術員訓練 台中消防有創意

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市消防局第二大隊今天開始辦理為期6天的中級救護技術員複訓教育訓練，「魷魚遊戲」劇情結合訓練有創意，教官和學員穿紅色戲服，依劇情中6個遊戲設計6個訓練關卡，讓學員從遊戲關卡中熟悉救護技術，遊戲關卡如闖關失敗，懲罰內容是熱舞3分鐘。

台中市消防局第二大隊今天起辦理為期6天，共3梯次的中級救護技術員複訓教育訓練，教官翁偉展，助教白秉承和李炘庭協助，教官翁偉展說，他曾看過一家醫院的急救招生海報圖片很活潑，心想，消防的救護技術員訓練也可設計有趣且實用，讓學員印象更深刻，提升學習興趣，他因此結合高票房影集「魷魚遊戲」的6個遊戲，結合救護技術的6個訓練。

課程設計內容包括OHCA呼吸道處置、OHCA三人出勤流程、止血帶操作、斷肢處理、胸痛以及急性腦中風處置等，「魷魚遊戲」劇情有6個遊戲，課程搭配，例如劇情第一關是123木頭人，消防隊學員需在指定時間內為傷病患止血，各訓練關卡如果沒通過，教官和助教安排有趣的懲罰內容，由學員抽牌，自己抽出不同舞蹈，現場播放歌曲網路影片，受懲罰學員依影片舞蹈熱舞3分鐘，也趁此讓學員動動身體，紓壓筋骨。

台中市消防局第二大隊今天開始辦理為期6天的中級救護技術員複訓教育訓練，「魷魚遊戲」劇情結合訓練有創意。圖／台中市消防局提供
台中市消防局第二大隊今天開始辦理為期6天的中級救護技術員複訓教育訓練，「魷魚遊戲」劇情結合訓練有創意。圖／台中市消防局提供
台中市消防局第二大隊今天開始辦理為期6天的中級救護技術員複訓教育訓練，「魷魚遊戲」劇情結合訓練有創意。圖／台中市消防局提供
台中市消防局第二大隊今天開始辦理為期6天的中級救護技術員複訓教育訓練，「魷魚遊戲」劇情結合訓練有創意。圖／台中市消防局提供

教官 魷魚遊戲

延伸閱讀

企業自主防災 威致鋼鐵添購消防車

科技化消防訓練 台南市消防人員展開測力板檢測

國教署護理人員複訓研習 強化校護緊急救護力　

女子開車被導航至金山田間小路 側翻水田驚魂

相關新聞

飆罵唐寶寶炸物老闆網上討饒 卻被眼尖網友發現吃錯藥

新北永和5日發生唐寶寶買炸物，因為忘了帶錢欠40元，被老闆報警，事後引發網友肉搜，認為老闆太沒愛心，在網上狂給負評，而這...

影／北巿醉男酒駕上路遇盤查不停 衝撞警被開12槍

油漆工李姓男子在北市萬華區酒後駕車被警察攔下，不停止反而倒車衝撞員警，被連開12槍制止後，照樣開車逃逸；警一路追逐到新北...

影／驚悚畫面曝！桃園女滑手機闖紅燈 被撞倒再被輾斃

桃園市蘆竹區昨天發生一起死亡車禍，一名女子紅燈時低頭滑手機、由斑馬線穿越馬路，遭直行轎車撞倒在內側車道，再被另輛轎車高速...

「魷魚遊戲」劇情結合中級救護技術員訓練 台中消防有創意

台中市消防局第二大隊今天開始辦理為期6天的中級救護技術員複訓教育訓練，「魷魚遊戲」劇情結合訓練有創意，教官和學員穿紅色戲...

輕熟女酒後呼2歲女兒巴掌 聽到姊報家暴持剪刀刺遭訴

台中市陳姓女子育有一對子女，今年8月間酒後陳女掌摑2歲女兒巴掌，陳姊看到後制止，還打電話通報家暴，陳女一氣之下持剪刀朝姊...

消防猛男裸身示範 竹北生醫公司捐心電圖機助大新竹

位於竹北生醫園區的「創心醫電」公司，今天在新竹縣議員邱振瑋引薦下，捐贈10台心電圖機，將提供給新竹縣、市消防局、新竹縣衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。