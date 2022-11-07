「魷魚遊戲」劇情結合中級救護技術員訓練 台中消防有創意

台中市消防局第二大隊今天開始辦理為期6天的中級救護技術員複訓教育訓練，「魷魚遊戲」劇情結合訓練有創意，教官和學員穿紅色戲服，依劇情中6個遊戲設計6個訓練關卡，讓學員從遊戲關卡中熟悉救護技術，遊戲關卡如闖關失敗，懲罰內容是熱舞3分鐘。

台中市消防局第二大隊今天起辦理為期6天，共3梯次的中級救護技術員複訓教育訓練，教官翁偉展，助教白秉承和李炘庭協助，教官翁偉展說，他曾看過一家醫院的急救招生海報圖片很活潑，心想，消防的救護技術員訓練也可設計有趣且實用，讓學員印象更深刻，提升學習興趣，他因此結合高票房影集「魷魚遊戲」的6個遊戲，結合救護技術的6個訓練。