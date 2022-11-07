快訊

中職／兄弟四番陳子豪冠軍戰連4場貢獻打點 直逼恰恰鬼神紀錄

飆罵唐寶寶炸物老闆網上討饒 卻被眼尖網友發現「吃錯藥」

委員買菜被罵！不公布高端EUA審查名單 王必勝：怕專家受霸凌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輕熟女酒後呼2歲女兒巴掌 聽到姊報家暴持剪刀刺遭訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓女子育有一對子女，今年8月間酒後陳女掌摑2歲女兒巴掌，陳姊看到後制止，還打電話通報家暴，陳女一氣之下持剪刀朝姊姊胸口攻擊，幸好僅傷及前臂，台中地檢署今偵結，依家暴傷害罪嫌起訴。

起訴指出，新社區陳姓女子（31歲）有竊盜前科，育有16歲兒子、2歲女兒，今年8月13日凌晨零時許，陳女酒後情緒激動，在房間內以呼巴掌方式，管教女兒，陳女兒哭鬧，陳女姊姊聽聞後，前往制止，還欲撥打113專線通報，陳女氣得到廚房拿起剪刀，朝姊姊胸口方向攻擊。

陳女姊姊舉起雙手阻擋，陳女剪刀割傷姊姊的左右手手臂，傷口分別為1公分、3公分，警方獲報到場後，扣得涉案剪刀一把，詢問後依殺人未遂罪移送。

陳女辯稱，「不是故意的」，當時有喝酒，女兒在哭鬧時，她出手毆打女兒的臉，還有摔東西，當時兒子就衝上前，把她壓在地上，還說她「虐待女兒」，接著其他家人就說要打113、要報警等語，她才會衝出房間到廚房拿剪刀，但不知道為何剪刀會弄到姊姊。

台中地檢署偵查後認為，陳女與姊姊平日無仇恨，也沒有說過要對姊姊不利，而且最近一次的口角，已經超過一個星期，此次案發原因單純是陳女酒後失控，應不至於因為姊姊要撥打家暴專線而失控，今偵結依家暴傷害罪起訴。

台中市陳姓女子涉嫌在今年8月間，持剪刀攻擊姊姊，台中地檢署今偵結依家暴傷害罪起訴。圖／本報資料照
台中市陳姓女子涉嫌在今年8月間，持剪刀攻擊姊姊，台中地檢署今偵結依家暴傷害罪起訴。圖／本報資料照

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

家暴 兒子

延伸閱讀

NBA／布里吉斯家暴認罪獲緩刑 黃蜂稱仍待蒐集資訊再評論

強行舌吻辯「愛護晚輩」 廚師強制猥褻年輕女老闆遭訴

家暴夫嗆妻「不會讓妳活過這禮拜」 自己血肉模糊慘死

鄰居陽台「插剪刀對我家」嚇爆 網曝1解方：可擋剪刀煞

相關新聞

飆罵唐寶寶炸物老闆網上討饒 卻被眼尖網友發現吃錯藥

新北永和5日發生唐寶寶買炸物，因為忘了帶錢欠40元，被老闆報警，事後引發網友肉搜，認為老闆太沒愛心，在網上狂給負評，而這...

影／北巿醉男酒駕上路遇盤查不停 衝撞警被開12槍

油漆工李姓男子在北市萬華區酒後駕車被警察攔下，不停止反而倒車衝撞員警，被連開12槍制止後，照樣開車逃逸；警一路追逐到新北...

影／驚悚畫面曝！桃園女滑手機闖紅燈 被撞倒再被輾斃

桃園市蘆竹區昨天發生一起死亡車禍，一名女子紅燈時低頭滑手機、由斑馬線穿越馬路，遭直行轎車撞倒在內側車道，再被另輛轎車高速...

輕熟女酒後呼2歲女兒巴掌 聽到姊報家暴持剪刀刺遭訴

台中市陳姓女子育有一對子女，今年8月間酒後陳女掌摑2歲女兒巴掌，陳姊看到後制止，還打電話通報家暴，陳女一氣之下持剪刀朝姊...

消防猛男裸身示範 竹北生醫公司捐心電圖機助大新竹

位於竹北生醫園區的「創心醫電」公司，今天在新竹縣議員邱振瑋引薦下，捐贈10台心電圖機，將提供給新竹縣、市消防局、新竹縣衛...

彰化電動公車明年初上路 消防局舉辦火警緊急應變訓練

為了朝低碳及無障礙交通運具發展，營造綠色友善搭乘環境，彰化縣政府輔導客運業者向中央爭取到34輛電動公車，預定明年初陸續交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。