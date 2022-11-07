輕熟女酒後呼2歲女兒巴掌 聽到姊報家暴持剪刀刺遭訴

台中市陳姓女子育有一對子女，今年8月間酒後陳女掌摑2歲女兒巴掌，陳姊看到後制止，還打電話通報家暴，陳女一氣之下持剪刀朝姊姊胸口攻擊，幸好僅傷及前臂，台中地檢署今偵結，依家暴傷害罪嫌起訴。

起訴指出，新社區陳姓女子（31歲）有竊盜前科，育有16歲兒子、2歲女兒，今年8月13日凌晨零時許，陳女酒後情緒激動，在房間內以呼巴掌方式，管教女兒，陳女兒哭鬧，陳女姊姊聽聞後，前往制止，還欲撥打113專線通報，陳女氣得到廚房拿起剪刀，朝姊姊胸口方向攻擊。

陳女姊姊舉起雙手阻擋，陳女剪刀割傷姊姊的左右手手臂，傷口分別為1公分、3公分，警方獲報到場後，扣得涉案剪刀一把，詢問後依殺人未遂罪移送。

陳女辯稱，「不是故意的」，當時有喝酒，女兒在哭鬧時，她出手毆打女兒的臉，還有摔東西，當時兒子就衝上前，把她壓在地上，還說她「虐待女兒」，接著其他家人就說要打113、要報警等語，她才會衝出房間到廚房拿剪刀，但不知道為何剪刀會弄到姊姊。

台中地檢署偵查後認為，陳女與姊姊平日無仇恨，也沒有說過要對姊姊不利，而且最近一次的口角，已經超過一個星期，此次案發原因單純是陳女酒後失控，應不至於因為姊姊要撥打家暴專線而失控，今偵結依家暴傷害罪起訴。 台中市陳姓女子涉嫌在今年8月間，持剪刀攻擊姊姊，台中地檢署今偵結依家暴傷害罪起訴。圖／本報資料照

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