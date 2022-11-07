飆罵唐寶寶炸物老闆網上討饒 卻被眼尖網友發現吃錯藥

新北永和5日發生唐寶寶買炸物，因為忘了帶錢欠40元，被老闆報警，事後引發網友肉搜，認為老闆太沒愛心，在網上狂給負評，而這名王姓老闆也透過友人發文討饒，表示事件發生後已兩天吃不下、睡不著，還貼出使用焦慮症藥物的照片，卻被南部眼尖網友發現「不是明明寫橢圓形嗎？怎麼變圓形了」、「想要搏同情也不能作假吧」，一張照片又引發討論。

台南市精神科醫師表示，贊安諾是經常使用的抗焦慮藥物，藥物隨著不同的廠牌與劑量有橢圓與圓形差異，但常使用的都是橢圓形，中間有刻痕，可以折半服用，網上曝光的王姓老闆使用的藥物照片，因為鋁箔包裝看不到正面，無法確定是否為贊安諾，但是照片上的藥袋上說明寫的是橢圓形，提醒民眾在拿藥時應該核對藥袋上與實際的差異，如果有錯誤應該馬上向藥劑師查詢，以免吃錯藥。

這名唐寶寶（唐氏症患者的稱呼）回家途中想買炸物給阿公阿嬤吃，但點了40元的餐點後才發現自己忘了帶錢，老闆卻馬上報警處理，事後唐寶寶的媽媽在網上發文表達難過，網友也認為唐寶寶的外觀很容易發現是身心障礙的孩子，老闆為何不能給予同情。

炸物店老闆被肉搜負評後，今天透過友人發文，「對於此次事件的發生實際有著不一樣的順序與內容，需要澄清與過程原委說明。

對於這一天多兩隻電話已來數百通有號碼，無號碼的來電、網路肉搜、宣傳、公審。雖我目前還能活著，也已身心俱疲⋯⋯我真的不希望我的父母為了我流淚！我想當此事件者的父母也是一樣難過。但也請容許大家給我一個喘息的空間與一點時間來釐清事件的過程與證明。

在這感恩對這件事情有著不同看法，認為該此事件內容有其兩面的網友們說明必須理性時，讓他們承擔著這個社會對欺侮弱勢的輿論的批評，真心抱歉與感謝！

我是位正常思維的人，在法治的正規社會裡，不至於對於身心有礙的人士欺侮霸凌，這不是人性的正常行為。

另外，我不怪絕大部份真心希望這社會有愛而正義挺身的網民們，只是希望有少數幾位網民們不要有對他人生命與過激的恐嚇字眼，好不好？」