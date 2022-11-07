消防猛男裸身示範 竹北生醫公司捐心電圖機助大新竹

位於竹北生醫園區的「創心醫電」公司，今天在新竹縣議員邱振瑋引薦下，捐贈10台心電圖機，將提供給新竹縣、市消防局、新竹縣衛生局及學校使用，能及時診斷出許多不同的心臟疾病，讓病患在送醫前就能獲得最快診斷治療。

創新醫電所捐贈的十二導程心電圖，目前廣泛使用於臨床檢查，可以藉由偵測心臟電極傳導活動的異常，進而及時診斷出何種心臟疾病，及早發現治療，將可增加癒後正向效果，尤其可配備於救護車上應用。

今天上午捐贈儀式在新竹縣府大廳舉行，新竹縣獲贈6台心電圖機，將分配安裝於寶山鄉衛生所、峨眉鄉衛生所、關西鎮衛生所、寶山消防分隊、山崎消防分隊，儀式上更直接請EMT救護員脫去上衣示範如何使用。

竹縣府秘書長陳季媛代表縣長楊文科致贈感謝狀給創心醫電董事長蔡昆熹及縣議員邱振瑋，她說救人的事不能等，心電圖機結合科技傳輸，未來可強化119緊急救護勤務，以及衛生所門診、巡迴醫療，是檢測心臟的利器。

蔡昆熹說，心電圖機可在第一現場就立刻知道患者是否急性心肌梗塞，透過手機搜尋有能力、有空檔處理心肌梗塞、心導管的醫院，縮短救護處理時間，若肌肉血管能及時打通，心臟的癒後會更好。