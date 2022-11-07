彰化電動公車明年初上路 消防局舉辦火警緊急應變訓練

為了朝低碳及無障礙交通運具發展，營造綠色友善搭乘環境，彰化縣政府輔導客運業者向中央爭取到34輛電動公車，預定明年初陸續交車，不過，鑑於今年10月23日發生新北淡水客運三芝總站2輛千萬電動巴士燒毀事件，彰化縣消防局今天在第四大隊田尾分隊，與業者舉辦電動巴士火災緊急應變處置教育訓練，希望提升火災搶救效率。

藝人林志穎今年7月22日上午駕駛特斯拉Model X，行經桃園蘆竹區中正北路時，自撞分隔島起火燃燒，消防人員灌救後，原已撲滅又再復燃，讓人見識到電動車火燒車很難撲滅。由於電動車越發普及，類似電動車火燒車會越來越多，彰化縣消防局已先行採購一張要價9萬元的防火毯使用，必要時會再增購。

彰化縣消防局長施順仁說，國內電動車逐漸普及，也不時傳出電動車起火案件，電動車底盤有許多鋰電池，一旦遭受外力撞擊，易導致鋰電池毀損起火，火勢比起一般的車輛更不容易撲滅，且燃燒過程中也會釋放有毒物質，只能用大量水柱持續將其降溫。根據統計，撲滅一輛電動車火勢，需要至少6輛消防車的水量，既耗水又難打滅。

電動公車也逐漸普遍，縣府交通處表示，在彰化縣政府協助向公路總局爭取下，彰化客運獲核定補助8條路線29輛電動公車、員林客運1條路線5輛，其中以彰化客運進度較快，目前車身正在打造中，估計明年初即可陸續上路，員林客運5輛預定做為二林到員林「20路」電動快捷公車使用，但因進度較慢，擬先租用鴻華科技電動公車使用。由於電動公車要考量到防撞及防爆等安全性問題，車商對次相關安全維護都特別加強。

電動公車也面臨電池容易釀成火災及撲滅困難問題，尤其新北發生電動巴士火燒車事件，也讓彰化縣消防局未雨綢繆，今天邀請員林客運及鴻華先進科技等業者，在第四大隊田尾分隊以二林到員林「20路」電動快捷公車做為模擬，共有60名消防隊員參加，由業者提供1輛Model T電動巴士，透過實體解說，讓消防員瞭解電動快捷公車緊急火災處置、車體結構、電池位置等課程。