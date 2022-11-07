影／北巿醉男酒駕上路遇盤查不停 衝撞警被開12槍

油漆工李姓男子在北市萬華區酒後駕車被警察攔下，不停止反而倒車衝撞員警，被連開12槍制止後，照樣開車逃逸；警一路追逐到新北市三重區才成功攔停。李被逮後辯稱，知道酒駕所以緊張才想逃，警詢後依妨害公務、公共危險罪嫌送辦。

警方調查，有毒品、詐欺前科的油漆工李男（52歲），昨晚與友人飲酒，在今天凌晨1點多離開時，李開車到萬華區貴陽街、西昌街口，因為形跡可疑，被2名騎機車巡邏的員警盯上，警方一路尾隨到環河南路一段上，在熱心民眾開車協助要將李男攔下。

但李男不停止，在前有其他民眾車輛，左有員警的包夾下，仍開車衝撞員警，反被警方開了12槍，李男仍趁隙往峨眉街、忠孝西路上逃跑。

警方一路跟車，直到過了忠孝橋、中興橋，到了新北市三重區成功路上，在警方前後2輛巡邏車的包夾下，李男才束手就擒。

經警方搜索，未在李男車上找到違禁品，酒測後李的酒測值達每公升0.5毫克。被衝撞的員警右大腿紅腫、擦傷，送醫治療後無大礙。

李男供稱，是因為知道喝酒被警方攔查到，罰錢罰很重，所以一時緊張才想逃跑。警詢後依妨害公務、公共危險罪嫌送辦。