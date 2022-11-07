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影／驚悚畫面曝！桃園女滑手機闖紅燈 被撞倒再被輾斃

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市蘆竹區昨天發生一起死亡車禍，一名女子紅燈時低頭滑手機、由斑馬線穿越馬路，遭直行轎車撞倒在內側車道，再被另輛轎車高速輾過，當場斃命；警方將兩名駕駛依過失致死罪嫌送辦，未發現酒駕。

蘆竹警分局指出，40歲劉姓女子昨天晚上10時25分沿行人穿越道，在紅燈時穿越蘆竹區中正路、南竹路口，遭當時直行中正路中間車道往大園方向、由47歲劉姓男子駕駛的轎車碰撞倒地，再遭後方同向直行最內側車道、由35歲吳姓男子駕駛的轎車輾過，全身經緊急送醫後仍宣告不治。

目擊民眾將行車紀錄器影像PO上網，片中著綠色上衣的劉女過馬路時邊低頭滑手機，走到一半時才抬頭，但並未留意右方來車，遭急駛而來的轎車A柱撞擊，倒在中間車道，後方另輛轎車也高速行駛，未注意到地上有人，再將女子輾過、捲飛約5公尺，地上留下大灘血跡；對向車道用路人目擊案發經過，但來不及阻止，趕緊示意後方車輛停下。

警方到場處理時，對劉、吳2人實施呼氣酒精濃度測試，均未有酒後駕駛，但由於依法行經路口必須減速，詢後將兩人依過失致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，穿越道路時，請遵守路口號誌之指示，行人並應行走於行人穿越道；駕車行經交岔路口時，請放慢車速，並應隨時注意車前狀況，切勿因一時疏忽，而造成不可挽回的悲劇。

蘆竹區中正南竹路口昨天發生死亡車禍，一名女子紅燈時穿越馬路，遭撞倒後輾斃。記者楊湛華／翻攝
蘆竹區中正南竹路口昨天發生死亡車禍，一名女子紅燈時穿越馬路，遭撞倒後輾斃。記者楊湛華／翻攝
蘆竹區中正南竹路口昨天發生死亡車禍，一名女子紅燈時穿越馬路，遭撞倒後輾斃。記者楊湛華／翻攝
蘆竹區中正南竹路口昨天發生死亡車禍，一名女子紅燈時穿越馬路，遭撞倒後輾斃。記者楊湛華／翻攝
蘆竹區中正南竹路口昨天發生死亡車禍，一名女子紅燈時穿越馬路，遭撞倒後輾斃。記者楊湛華／翻攝
蘆竹區中正南竹路口昨天發生死亡車禍，一名女子紅燈時穿越馬路，遭撞倒後輾斃。記者楊湛華／翻攝
蘆竹區中正南竹路口昨天發生死亡車禍，一名女子紅燈時穿越馬路，遭撞倒後輾斃。記者楊湛華／翻攝
蘆竹區中正南竹路口昨天發生死亡車禍，一名女子紅燈時穿越馬路，遭撞倒後輾斃。記者楊湛華／翻攝

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