快訊

直播／跌破2萬例！今增本土確診16538例、境外23例 34人死亡

電話灌爆紙風車執行長哽咽籲停止人身攻擊 徐巧芯：未提及陳時中以外的人

「沒有鹹豬手問題」 陳時中反諷：藍營有些議員選舉困難需要蹭熱度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唐寶寶遭不當對待 新北社會局：社會能多予理解和包容

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導

新北市日前發生1位唐氏症寶寶因購買炸物未帶錢而遭店家報警，引發關注。新北市社會局長張錦麗表示，疫情期間，大家都戴上口罩，店家或許因此而未注意到對方是唐寶寶，以致缺乏同理心，出現不當應對行為，民眾應對身心障礙者多一點理解和包容，尊重差異、機會均等，如此社會才能共融共好。

張錦麗表示，這位唐寶寶母親當選新北市今年度模範母親，從小由奶奶一手帶大，曾著作「飛翔的一條線」，敘述在逆境中成長的歷程。不過她的小兒子出生後，被診斷為唐氏症，但她並未被挫折擊倒，帶領孩子接受早療，讓孩子無論在認知、語言、應對都能學習，不過母親擔心孩子經此事件後，又再度退縮回去。

張錦麗指出，新北市有17萬多名的身心障礙者，其中心智類的約占33％，唐氏症正是其中一項。心智障礙類普遍有反應遲緩、退縮不前的狀況，無論家長或學校在帶領這些孩子，要比常人多付出數倍的心血，因此希望社會能多予理解和包容。

張錦麗表示，新北市各局處推動「有愛無礙」相關政策，希望建立一個友善的城市。市府每年舉辦愛在畫中表揚、生命之美校園巡迴，目的便是培養孩子從小同理他人，多一些體諒和包容。

張錦麗說，市府積極推動愛心待用餐和友善餐廳，像是在新莊有家義大利餐廳「BABA＆MAMA」就特別在入口處設置無障礙坡道，甚至舉辦身心障礙者創作畫展，讓客人邊喝咖啡邊欣賞藝術作品。新北還有許多庇護商店，這些都是友善身心障礙者的職場和作為。

新北市社會局長張錦麗表示，店家或許因此而未注意到對方是唐寶寶，以致缺乏同理心，出現不當應對行為，大家應對身心障礙者多一點理解和包容，尊重差異、機會均等，如此社會才能共融共好。圖／新北市社會局提供
新北市社會局長張錦麗表示，店家或許因此而未注意到對方是唐寶寶，以致缺乏同理心，出現不當應對行為，大家應對身心障礙者多一點理解和包容，尊重差異、機會均等，如此社會才能共融共好。圖／新北市社會局提供

唐寶寶 唐氏症

延伸閱讀

唐寶寶被逆風？ 網友提醒網路霸凌：善良不是義務

唐寶寶事件母親超狂背景曝光 重視家庭關係背後有洋蔥

獨／不忍唐寶寶遭羞辱 唐氏症家庭分享照顧心路歷程：陪伴者不簡單

唐寶寶忘帶40元遭炸物店老闆痛罵 母：跟孩子說聲道歉這麼困難嗎？

相關新聞

遭爆欺負唐氏症寶寶 炸物老闆發聲明喊冤：絕無霸凌

本月4日，新北市永和傳出一家炸物店因唐氏症寶寶忘記帶錢，對其怒吼並直接報警，事後唐氏症寶寶的母親將事件曝光到網上引發各界痛批，眾網友更湧進店家評論處狂刷一星負評洩憤。鑑於連日來的譴責聲浪，炸物店的王姓老闆昨（6）日透過一位網友代發聲明，強調自己絕無霸凌。

影／北巿醉男酒駕上路遇盤查不停 衝撞警被開12槍

油漆工李姓男子在北市萬華區酒後駕車被警察攔下，不停止反而倒車衝撞員警，被連開12槍制止後，照樣開車逃逸；警一路追逐到新北...

影／驚悚畫面曝！桃園女滑手機闖紅燈 被撞倒再被輾斃

桃園市蘆竹區昨天發生一起死亡車禍，一名女子紅燈時低頭滑手機、由斑馬線穿越馬路，遭直行轎車撞倒在內側車道，再被另輛轎車高速...

彰化電動公車明年初上路 消防局舉辦火警緊急應變訓練

為了朝低碳及無障礙交通運具發展，營造綠色友善搭乘環境，彰化縣政府輔導客運業者向中央爭取到34輛電動公車，預定明年初陸續交...

唐寶寶遭不當對待 新北社會局：社會能多予理解和包容

新北市日前發生1位唐氏症寶寶因購買炸物未帶錢而遭店家報警，引發關注。新北市社會局長張錦麗表示，疫情期間，大家都戴上口罩，...

影／八德休旅車闖紅燈挨撞 失控「上樓梯」7機車遭殃了

桃園市八德區一輛休旅車今天早上在忠勇街、永福街口闖紅燈，被左側來車碰撞後失控衝向對向騎樓，開上2階樓梯，並撞倒路旁7輛機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。