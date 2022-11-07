唐寶寶遭不當對待 新北社會局：社會能多予理解和包容

新北市日前發生1位唐氏症寶寶因購買炸物未帶錢而遭店家報警，引發關注。新北市社會局長張錦麗表示，疫情期間，大家都戴上口罩，店家或許因此而未注意到對方是唐寶寶，以致缺乏同理心，出現不當應對行為，民眾應對身心障礙者多一點理解和包容，尊重差異、機會均等，如此社會才能共融共好。

張錦麗表示，這位唐寶寶母親當選新北市今年度模範母親，從小由奶奶一手帶大，曾著作「飛翔的一條線」，敘述在逆境中成長的歷程。不過她的小兒子出生後，被診斷為唐氏症，但她並未被挫折擊倒，帶領孩子接受早療，讓孩子無論在認知、語言、應對都能學習，不過母親擔心孩子經此事件後，又再度退縮回去。

張錦麗指出，新北市有17萬多名的身心障礙者，其中心智類的約占33％，唐氏症正是其中一項。心智障礙類普遍有反應遲緩、退縮不前的狀況，無論家長或學校在帶領這些孩子，要比常人多付出數倍的心血，因此希望社會能多予理解和包容。

張錦麗表示，新北市各局處推動「有愛無礙」相關政策，希望建立一個友善的城市。市府每年舉辦愛在畫中表揚、生命之美校園巡迴，目的便是培養孩子從小同理他人，多一些體諒和包容。