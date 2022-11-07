聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／八德休旅車闖紅燈挨撞 失控「上樓梯」7機車遭殃了
桃園市八德區一輛休旅車今天早上在忠勇街、永福街口闖紅燈，被左側來車碰撞後失控衝向對向騎樓，開上2階樓梯，並撞倒路旁7輛機車，所幸無人受傷，但肇事車懸掛他人車牌，駕駛鄭姓男子當場被開罰，其餘案情警方正進一步釐清，現場混亂已排除。
八德警分局指出，鄭姓男子（59歲）今天上午8時37分許駕駛休旅車在八德區忠勇街與永福街口闖越紅燈，遭路口左方游姓男子駕駛的休旅車碰撞車身後，失控衝上騎樓並撞上停放路旁7輛機車，所幸現場無人受傷。
路過網友將照片傳上臉書社團「記憶八德」，引發熱議，有人說「小巷內，開車速度太快…就是危險」、「旁邊的機車真雖小」、「這台越野級」，也有網友憂心指出，「這是許多學生上下學時段會經過的重要路口，希望有關單位及各位議員能多加重視，強化行人安全」。
警方接獲通報後，立即趕往現場處理，對雙方實施酒測值均為0，但意外發現鄭男因原牌照逾期未檢驗被註銷，竟掛親友的車牌上路，當場依道路交通管理處罰條例第12條開罰3600至1萬800元；闖紅燈違規及其餘肇事責任，正在進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言