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影／八德休旅車闖紅燈挨撞 失控「上樓梯」7機車遭殃了

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市八德區一輛休旅車今天早上在忠勇街、永福街口闖紅燈，被左側來車碰撞後失控衝向對向騎樓，開上2階樓梯，並撞倒路旁7輛機車，所幸無人受傷，但肇事車懸掛他人車牌，駕駛鄭姓男子當場被開罰，其餘案情警方正進一步釐清，現場混亂已排除。

八德警分局指出，鄭姓男子（59歲）今天上午8時37分許駕駛休旅車在八德區忠勇街與永福街口闖越紅燈，遭路口左方游姓男子駕駛的休旅車碰撞車身後，失控衝上騎樓並撞上停放路旁7輛機車，所幸現場無人受傷。

路過網友將照片傳上臉書社團「記憶八德」，引發熱議，有人說「小巷內，開車速度太快…就是危險」、「旁邊的機車真雖小」、「這台越野級」，也有網友憂心指出，「這是許多學生上下學時段會經過的重要路口，希望有關單位及各位議員能多加重視，強化行人安全」。

警方接獲通報後，立即趕往現場處理，對雙方實施酒測值均為0，但意外發現鄭男因原牌照逾期未檢驗被註銷，竟掛親友的車牌上路，當場依道路交通管理處罰條例第12條開罰3600至1萬800元；闖紅燈違規及其餘肇事責任，正在進一步釐清。

網友將事故現場照片po上臉書「記憶八德」。圖／翻攝自記憶八德
網友將事故現場照片po上臉書「記憶八德」。圖／翻攝自記憶八德
鄭姓男子今早在桃園八德闖紅燈，被撞後失控衝上對向騎樓，路旁機車也都被撞，擠成一團。記者楊湛華／翻攝
鄭姓男子今早在桃園八德闖紅燈，被撞後失控衝上對向騎樓，路旁機車也都被撞，擠成一團。記者楊湛華／翻攝
鄭姓男子今早在桃園八德闖紅燈，被撞後失控衝上對向騎樓，路旁機車也都被撞，擠成一團。記者楊湛華／翻攝
鄭姓男子今早在桃園八德闖紅燈，被撞後失控衝上對向騎樓，路旁機車也都被撞，擠成一團。記者楊湛華／翻攝
鄭姓男子今早在桃園八德闖紅燈，被撞後失控衝上對向騎樓，路旁機車也都被撞，擠成一團。記者楊湛華／翻攝
鄭姓男子今早在桃園八德闖紅燈，被撞後失控衝上對向騎樓，路旁機車也都被撞，擠成一團。記者楊湛華／翻攝
鄭姓男子今早在桃園八德闖紅燈，被撞後失控衝上對向騎樓，路旁機車也都被撞，擠成一團。記者楊湛華／翻攝
鄭姓男子今早在桃園八德闖紅燈，被撞後失控衝上對向騎樓，路旁機車也都被撞，擠成一團。記者楊湛華／翻攝

休旅車 桃園

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