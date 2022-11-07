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台18線阿里山中埔段連2車禍 轎車撞斷電線桿及衝卡果園

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

台18線阿里山中埔路段今天上午不平靜！接連發生兩起車禍事故。清晨6點多一輛白色轎車，不明原因衝入路旁果園，車輪卡排水溝，動彈不得，男駕駛自行脫困；另起車禍在上午8點多，一輛黑色轎車疑自撞電線桿，強烈撞擊導致電桿倒塌，車內駕駛及乘客受困，所幸意識清楚，有胸痛及身體挫傷，由中埔分隊送嘉義聖馬醫院診治，詳細事故原因待警方釐清。

嘉義縣中埔鄉隆興村台18線今天上午連兩起疑自撞車禍事故。清晨6點多白轎車男駕駛不明原因，衝入道路旁果園，車頭朝外，車輪卡排水溝，駕駛自行脫困，受驚嚇，爬到副駕駛座回神，待警消到現場協助。

不久後，在隆興村近路口處，約8點多再發生一起黑轎車疑自撞電線桿，強力撞擊導致電線桿斷裂倒塌，台電人員正進行搶休中，而駕駛與乘客受困於車內，由縣消防局中埔分隊人員搶救脫困，受困者表示有胸口疼痛及身體多處挫傷情況，所幸意識清楚，送嘉義聖馬醫院治療中。

嘉義縣中埔鄉隆興村台18線清晨6點多白轎車男駕駛不明原因，衝入道路旁果園，車頭朝外，車輪卡排水溝，駕駛自行脫困。圖／讀者提供
嘉義縣中埔鄉隆興村台18線清晨6點多白轎車男駕駛不明原因，衝入道路旁果園，車頭朝外，車輪卡排水溝，駕駛自行脫困。圖／讀者提供
嘉義縣中埔鄉隆興村台18線上午8點多，一輛黑色轎車疑自撞電線桿，導致電桿倒塌，車內駕駛及乘客受困，所幸意識清楚，送醫治療中。圖／讀者提供
嘉義縣中埔鄉隆興村台18線上午8點多，一輛黑色轎車疑自撞電線桿，導致電桿倒塌，車內駕駛及乘客受困，所幸意識清楚，送醫治療中。圖／讀者提供

中埔 嘉義

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