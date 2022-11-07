影／台中媽牽女兒手走斑馬線被車撞 驚嚇尖叫路人心酸

一名媽媽牽著小女兒的手過馬路，在台中豐原區一處路口走在斑馬線時，一輛轎車左轉疑未注意這對母女，車撞人後，這位媽媽看到女兒受傷驚嚇尖叫，淒厲叫聲引起路人心酸，警方表示，男駕駛未禮讓行人，處1200元以上，3600元以下罰鍰。

有騎士將目擊事故的行車影像PO網，希望提醒駕駛和行人注意安全，避免再發生類似事故，影像畫面中，一對母女正過馬路，走在行人穿越道的標線上，一輛白色轎車左轉，在斑馬線上撞上這對母女，母親受傷，她看到女兒受傷後心疼尖叫。

網友說，走在斑馬線也要注意車輛，有些駕駛不會禮讓行人，有網友說，聽到這位媽媽擔心女兒的淒厲尖叫聲，令人心酸。

豐原警分局今天說明，68歲蘇姓男子開車，11月5日上午10點58分，經豐原區三豐路一段與圓環北路一段口，他要返回住家沿著三豐路一段綠燈左轉圓環北路一段時，撞上行人謝女牽著女兒的手正要過馬路，母女走行人穿越道上，蘇男未受傷，行人謝女和女兒都有擦挫傷。