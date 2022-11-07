舅舅欠190萬落跑姪出面協商 債主兒撂9人助陣 警察來了

高市黃姓男子和史姓男子有190萬借貸糾紛，黃欠債未還落跑；史男兒子替父討債，黃的姪子出面當調停人，雙方昨深夜相約至黃男家協商，史男撂9名黑衣男助陣，民眾見巷弄一群黑衣人報警，警方到場將史等10人帶回，依違反社會秩序維護法移送裁處。

三民二警分局警方昨深夜22時10分許，接獲民眾報案，指三民區光富路巷弄有多名黑衣人聚集，疑似準備滋事，分局啟動線上快打部隊趕抵現場。

警方抵達後，發現數名黑衣人站在巷弄，一一盤查身分，調查後，查出黃姓男子和史姓男子有190萬借貸糾紛，黃男欠債未還，人不知去向，史男51歲兒子替父親追討債務，黃男41歲的姪子允諾願當調停人，雙方約在黃家談判。