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唐寶寶被逆風？ 網友提醒網路霸凌：善良不是義務

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市永和區一名媽媽在臉書發文稱，唐寶寶兒子點了40元炸物忘了帶錢，沒法付款，當下道歉卻遭老闆大聲咆哮，甚至報警。事件曝光引爆全民氣憤，但昨天深夜，Dcard出現一篇唐寶寶事件逆風文，直指「善良是自己的選擇而不是義務」，強調此事已變成網路霸凌

該篇貼文指出，覺得老闆報警沒有做錯，質疑該名媽媽所說「大聲咆哮是真的嗎？」會不會只是口氣稍加大聲，由於唐寶寶頂多小一、小二的智商，有可能只是對方語氣稍大所以害怕，更直指「這整件事都只是單方面說詞，沒有任何監視器畫面」。

該篇貼文繼續寫道，40元確實不大，可以讓小孩打電話讓父母來付錢，但「報警本身就是老闆的權益不是嗎？」甚至批評那些說40元不要收錢的網友站著說話不腰疼，不要把做生意講的這麼雲淡風輕，「店家已經把食物做好只差收錢了，突然取消心情應該很幹吧」，也說，食物成本是老闆要承擔。

文章最後指出，「包容弱勢是個人的選擇，老闆報警也是他的權利，只是很不近人情而已，但善良是自己的選擇而不是義務，大家一面倒的風向留言很激進，甚至把老闆的fb頁面貼出來，似乎已經演變成了網路霸凌，有時候道德確實是在法律之上，可是這種道德綁架的方式是否有點太過了」。

該篇Dcard貼文留言不同於昨日網友一面倒力挺唐寶寶，不少人留言說，「時間看到新聞我就覺得『老闆沒錯啊？』」「推！要買飯還沒帶錢真的站不住腳欸」、「確實老闆有更近人情、更符合社會期待的做法，但這不是他的義務」，更有人稱「是不是唐寶寶媽媽想把事情鬧大」，整篇貼文留言，幾乎都是支持原Po逆風唐寶寶事件。

一名女網友昨天深夜在Dcard上Po文「唐寶寶事件逆風」，直指「善良是自己的選擇而不是義務」，強調此事已變成網路霸凌，獲得不少網友支持。圖／擷取自當事人Dcard
一名女網友昨天深夜在Dcard上Po文「唐寶寶事件逆風」，直指「善良是自己的選擇而不是義務」，強調此事已變成網路霸凌，獲得不少網友支持。圖／擷取自當事人Dcard

唐寶寶 網路霸凌

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