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桃園天然氣管爆裂洩漏大火驚人 台電施工不慎網友熱議

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢區台一線中華路一段今天凌晨台電人員施工挖管不慎，造成地下天然氣瓦斯管線破裂起火燃燒，大量天然氣洩漏，濃濃瓦斯氣味瀰漫四散，夾雜熊熊大火，十分驚人，居民緊張，網友熱議，桃園市消防局119派員架設砲塔防護及管路夾斷封口處理，由欣桃瓦斯公司處理。

中壢警方、桃園消防局表示，中壢區中華路中華路一段38號前，台電人員施工不慎挖破地下天然氣瓦斯管路，造成大量天然氣斯外洩起火，一時間瓦斯氣夾雜大火「轟轟」很大，引起居民緊張擔心，消防局動員5車和警消15人前往撲救和警戒。

網友發現在臉書社群PO文指出，中壢區內壢台一線中華路一段靠近遠東路，台電施工挖到瓦斯管線起火，警方及消防員等單位滅火處置，請民眾繞路以免危險。網友熱議紛紛留言表示，「火燒很大、瓦斯超濃」、「危險」。

消防局、警方表示，消防人員趕到現場，會同欣桃公司人員處理和警戒，消防員緊急架設砲塔及水霧稀釋瓦斯氣體防護，並進行管路夾斷封口處理，在凌晨2時36分解除天然氣管線意外，幸無人員受困或傷亡，後續由欣桃瓦斯公司處理。

桃園市中壢區中華路一段地下天然氣瓦斯管線今天凌晨破裂洩漏起火燃燒，熊熊大火及濃濃瓦斯氣，十分驚人。記者曾增勳／翻攝
桃園市中壢區中華路一段地下天然氣瓦斯管線今天凌晨破裂洩漏起火燃燒，熊熊大火及濃濃瓦斯氣，十分驚人。記者曾增勳／翻攝
桃園市中壢區中華路一段地下天然氣瓦斯管線今天凌晨破裂洩漏起火燃燒，熊熊大火及濃濃瓦斯氣，十分驚人。記者曾增勳／翻攝
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桃園 台電

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