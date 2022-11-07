聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園天然氣管爆裂洩漏大火驚人 台電施工不慎網友熱議
桃園市中壢區台一線中華路一段今天凌晨台電人員施工挖管不慎，造成地下天然氣瓦斯管線破裂起火燃燒，大量天然氣洩漏，濃濃瓦斯氣味瀰漫四散，夾雜熊熊大火，十分驚人，居民緊張，網友熱議，桃園市消防局119派員架設砲塔防護及管路夾斷封口處理，由欣桃瓦斯公司處理。
中壢警方、桃園消防局表示，中壢區中華路中華路一段38號前，台電人員施工不慎挖破地下天然氣瓦斯管路，造成大量天然氣斯外洩起火，一時間瓦斯氣夾雜大火「轟轟」很大，引起居民緊張擔心，消防局動員5車和警消15人前往撲救和警戒。
網友發現在臉書社群PO文指出，中壢區內壢台一線中華路一段靠近遠東路，台電施工挖到瓦斯管線起火，警方及消防員等單位滅火處置，請民眾繞路以免危險。網友熱議紛紛留言表示，「火燒很大、瓦斯超濃」、「危險」。
消防局、警方表示，消防人員趕到現場，會同欣桃公司人員處理和警戒，消防員緊急架設砲塔及水霧稀釋瓦斯氣體防護，並進行管路夾斷封口處理，在凌晨2時36分解除天然氣管線意外，幸無人員受困或傷亡，後續由欣桃瓦斯公司處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言