桃園天然氣管爆裂洩漏大火驚人 台電施工不慎網友熱議

桃園市中壢區台一線中華路一段今天凌晨台電人員施工挖管不慎，造成地下天然氣瓦斯管線破裂起火燃燒，大量天然氣洩漏，濃濃瓦斯氣味瀰漫四散，夾雜熊熊大火，十分驚人，居民緊張，網友熱議，桃園市消防局119派員架設砲塔防護及管路夾斷封口處理，由欣桃瓦斯公司處理。

中壢警方、桃園消防局表示，中壢區中華路中華路一段38號前，台電人員施工不慎挖破地下天然氣瓦斯管路，造成大量天然氣斯外洩起火，一時間瓦斯氣夾雜大火「轟轟」很大，引起居民緊張擔心，消防局動員5車和警消15人前往撲救和警戒。

網友發現在臉書社群PO文指出，中壢區內壢台一線中華路一段靠近遠東路，台電施工挖到瓦斯管線起火，警方及消防員等單位滅火處置，請民眾繞路以免危險。網友熱議紛紛留言表示，「火燒很大、瓦斯超濃」、「危險」。