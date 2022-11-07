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影／93歲翁單車迷途拉力賽 3小時騎7公里累癱 中警來助

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市九旬張姓老翁平時喜歡騎單車當運動，但3日下午騎車出門後疑迷途，一路從北屯騎到東區，3小時騎了9公里而體力透支，民眾看到張騎車搖晃，通知警方到場協助，順利聯絡到張翁兒子到派出所接人。

第三警分局立德所巡佐張永典、警員鄭裕憲、實習生許宏斌，3日晚間6時許接獲民眾通報，張姓老翁（93歲）騎車搖晃，疑似體力透支，需要協助。

警方到場時，民眾已攔下張翁，提供椅子讓他休息，經查驗身分，發現張翁沒有帶證件，但對於警方詢問身分、住址仍能夠清楚應答，警方將張翁帶回派出所後，並將單車裝進巡邏車，聯絡家人到所接回。

張翁表示，當天下午3時許，從北屯住家騎單車出發，但沒有注意到時序已入冬，天色晚得較早，天色昏暗後不知已迷失方向，騎了3個多小時，一路騎了7公里騎到東區才被民眾攔下，感謝熱心的民眾與警方幫忙。

第三警分局提醒，家中的長輩若有出門散步、運動習慣，要提醒長輩避免在高溫時外出活動，外出時也要記得多補充水分、電解質，避免發生意外。另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住長輩並通知警方，協助他們安全返家。

台中市九旬張姓老翁在3日騎單車出門後迷途，幸好有熱心民眾攔下後報警，才沒發生意外。圖／第三警分局提供
台中市九旬張姓老翁在3日騎單車出門後迷途，幸好有熱心民眾攔下後報警，才沒發生意外。圖／第三警分局提供
台中市九旬張姓老翁在3日騎單車出門後迷途，幸好有熱心民眾攔下後報警，才沒發生意外。圖／第三警分局提供
台中市九旬張姓老翁在3日騎單車出門後迷途，幸好有熱心民眾攔下後報警，才沒發生意外。圖／第三警分局提供
台中市九旬張姓老翁在3日騎單車出門後迷途，幸好有熱心民眾攔下後報警，才沒發生意外。圖／第三警分局提供
台中市九旬張姓老翁在3日騎單車出門後迷途，幸好有熱心民眾攔下後報警，才沒發生意外。圖／第三警分局提供

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